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02 Жовтень 2018, Київ 12:03
Новини | Політика

Рада розглядає надання громадянства іноземцям, що воювали на Донбасі (трансляція)

Акція під Верховною Радою, Київ, 20 вересня 2018 року

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Верховна Рада України 2 жовтня розглядає питання надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Перед парламентом зібралися представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини», які вимагають ухвалення законопроекту №3433, що передбачає спрощений режим надання громадянства учасникам бойових дій.

Щонайменше чотири людини постраждали зранку 20 вересня внаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради в центрі Києва. Тоді представники цих же організацій проводили аналогічну акцію. Представники Червоного Хреста розповіли Радіо Свобода, що постраждали двоє правоохоронців і двоє мітингувальників.

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