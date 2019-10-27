Патріоти або терористи: чому у США намагаються внести «Азов» до «чорних списків»

Лист чотирьох десятків американських конгресменів, які вимагають від Державного дапертаменту США внести український батальон «Азов» (полк Національної гвардії – ред.) до переліку іноземних терористичних організацій (FTO, Foreign Terrorist Organization list), знову викликав дискусію і у Сполучених Штатах і в самій Україні – як ставитися до бійців «Азову»? Виникло і питання – чим члени Палати представників мотивують свою вимогу? В офісі конгресмена Макса Роуза, який ініціював це звернення до Майка Помпео, відмовились офіційно коментувати для Радіо Свобода його мотиви та підстави. Але із джерел в Конгресі стало відомо – найвагомішим аргументом законодавці вважають доповідь нью-йоркської аналітичної структури Soufan-center, яка моніторить діяльність радикальних угрупувань та терористичних структур. Кореспондент української служби Радіо Свобода поговорив з одним із авторів цієї доповіді, Коліном Кларком, який є експертом із боротьби з тероризмом та автором кількох книг про «Аль-Каїду» та «Ісламську державу».

– Наскільки обґрунтовано «Азов» вимагають внести до списку терористичних організацій, який складає Державний департамент? Адже у ньому і «Хамас», і «Хесболла», і «Аль-Каїда»... Але до чого тут український батальон?

– Я думаю, що це цілком обґрунтовано, якщо ви подивитеся на дії, які робив «Азов», коли вербував іноземних бійців зі всього світу в Україну – для участі у бойових діях. Я абсолютно впевнений, що це розумне рішення – розглядати їх як іноземну терористичну організацію.

Якщо ви розплутаєте їхню мережу зв‘язків, то подивитеся на їхні контакти із деякими насильницькими «білими екстремістськими групами» з усього світу, включно зі Сполученими Штатами.

– Але сам «Азов» ці закиди відкидає. Якими доказами Ви керувалися, коли складали свій звіт?

– Я б запропонував усім просто прочитати цей документ – замість того щоб будувати здогадки або дивитися якісь ролики в соцмережах.

Перечитайте нашу доповідь, вона на сайті Soufan-center доступна безкоштовно. І там ви побачите докази



Просто перечитайте нашу доповідь, вона на сайті Soufan-center, вона доступна безкоштовно. І там ви побачите всі докази – і вербування прихильників, і те, що стосується їхніх зв'язків і зустрічей. І мене зовсім не дивує, що «Азов» все це заперечує.

Знаєте, терористичні групи із самого початку в значній мірі заперечували свою діяльність. Вони прагнуть підтримувати певну неясність, розуміючи, що зізнання призведе до наслідків, які значно ускладнять їм життя.

Звісно ж, вони будуть все це заперечувати, правда?

У них навіть є офіс зі зв'язків із громадськістю, як і у будь-якої відомої терористичної групи, практично як у «Аль-Каїди» у 80-х роках...

– А що конкретно Ви бачили? Якісь папери, де фігурує саме батальон «Азов»?

– Це були реальні вербувальні матеріали, які ми вивчали. Це було листування. Це обвинувальні висновки ФБР, де «Азов» прямо згаданий – разом із тими угрупованнями всередині США, які тільки зароджуються і здійснювали поїздки в Україну щоб підтримувати зв'язок і проводити переговори з «Азовом».

Це все доступно, це інформація із відкритих джерел. Там все ясно як день – розсекречена інформація, дані розслідувань...

Ви самі можете зважити всі докази; можете подивитися, що ми говоримо, а потім послухати заяви піарників «Азова» і ухвалити власне рішення, кому вірити. І я не намагаюся переконати читачів – просто самі вирішуйте, чию інформацію ви вважаєте більш правдоподібною.

– Чи може ця історія вплинути на надання Україні військової допомоги, яка і без того була під загрозою через дії Білого дому, що стали тепер приводом для можливого імпічменту?

– Ці два питання мають розглядатися окремо. Ми не можемо змішувати все, що пов'язано із Україною.

Є політичні проблеми, пов'язані із затримкою з наданням військової допомоги, я на них не зосереджуюсь. І одночасно є скандал з батальйоном «Азов» – іноземною терористичною організацією, яка вербує американців.

Обидві ці історії розвиваються паралельно. І тут важливо відокремити одне від іншого – щоб спокійно зважити всі докази.

Я досліджую виключно питання тероризму; я не фокусуються на політиці – навіть якщо вона у заголовках всіх газет і в моїй країні, і за кордоном. Мій фокус уваги – тероризм, боротьба з тероризмом, і пошук доказів, щоб знайти зв'язок між терористичними групами. І мені все одно, яка у кого ідеологія. Про перевагу білої раси мова або джихадизм або про щось іншу – я тут байдужий; я не засуджую, а просто досліджую і аналізую.

– Але ж якщо батальйон, який є зараз частиною української Національної гвардії, визнають терористичною організацією, чи не призведе це до того, що всілякі пропагандисти зможуть і всю українську армію після цього спокійно називати терористами?

– Я думаю, що в цьому є серйозна проблема. І це очевидно, вже інша справа. Україна тут не унікальна – і США, і Канаді, і Німеччині, військовим багатьох інших країнах довелося викорінювати прихильників насильницьких «білих екстремістських груп» зі своїх лав.

І Україна просто зобов'язана зробити те ж саме. Без варіантів.

– А що саме зробити?

– Вважаю, українські військові та Служба безпеки повинні для себе вирішити, як впоратися із цією проблемою.

Якщо в армії є прихильники насильницьких «білих екстремістських груп», потрібно щось робити, перевіряючи весь ланцюжок армійських командирів, щоб із цим впоратися. І тут не можна піти на поступки – сказати, мовляв, знаєте – вони воюють за країну, ми хочемо, щоб вони перемогли, отже – закриємо очі на той факт, що вони є прихильниками радикальних рухів та частиною транснаціональної мережі, яка діє просто всередині нашої країни.

Це неприпустимо! І ми повинні бути в змозі неупереджено оцінити ситуацію і в залежності від того, які з докази, діяти.

– А у Сполучених Штатах як діють?

У США дуже суворі перевірки, щоб гарантувати, що екстремісти не опиняться в армії і не пройдуть навчання



– Якщо брати США за приклад, то у збройних силах Сполучених Штатів дуже суворі перевірки – щоб гарантувати, що різні екстремісти не опиняться в армії і не пройдуть навчання.

Це те, до чого американські військові ставляться дуже серйозно. Вони навіть шукають неонацистські татуювання та інші види бандитських татуювань.

Але знову ж таки, будь-яка система не ідеальна, і люди прослизають і через цю сітку перевірок – особливо коли вони навмисно намагаються «шифруватися».

Знаєте, приходячи в армію вони ж не носять всі ці знаки на грудях, намагаються по-тихому пройти навчання, щоб потім використовувати ці навички для своєї боротьби. І тому на 100% всіх ніколи не виловлять. Але потрібно докласти всіх зусиль, щоб викорінити екстремістів будь-якого типу з армії. В іншому випадку, ви по суті вирішуєте короткострокову проблему, але створюєте ризики в довгостроковій перспективі.

– А як на Вашу думку Державний департамент відреагує зараз на лист конгресменів? Погодиться, чи відмовить?

–Я не можу передбачити, як тут діятиме Держдеп. Але давайте подивимося на проблему ширше. Гляньте на те, як діє зараз Міністерство внутрішньої безпеки США, на його нову стратегію по боротьбі з тероризмом...

І там на прихильників насильницьких «білих екстремістських груп» нарешті звернули увагу, якої вони заслуговують. Занадто довго на них закривали очі. І – скажу вам – зараз все більше уваги до цієї теми. Ми бачимо, що все більше слухань в Конгресі. І ми сподіваємося, що держструктури почнуть приділяти проблемі куди більше уваги і вживати заходів, що необхідні для захисту людей у Сполучених Штатах.