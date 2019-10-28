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28 Жовтень 2019, Київ 10:35
Донбас.Реалії

Чому в США вимагають прирівняти «Азов» до терористів

Напис полк «Азов»

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Ініціатива американських конгресменів визнати полк «Азов» терористичною організацією наробила чимало галасу в Україні та за її межами. У чому причина таких гучних звинувачень, як реагує на цю історію українська влада, використовує російська пропаганда і чи може скандал вплинути на відносини України і Сполучених Штатів Америки?

База «Азова» у Маріуполі. Зі слів «бігом по своїх місцях» у можливих новобранців полку починаються чергові заняття. Проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вдалося поглянути, як проходить базовий курс бойової підготовки. Протягом дев'яти тижнів ті, хто бажає потрапити в «Азов», проходять фізичні і психологічні випробування, освоюють зброю і отримують теорію.

«Кожен українець призовного віку може спробувати свої сили на базовому курсі бойової підготовки. Якщо вони цей курс проходять, вони залишаються служити в полку «Азов». Якщо ні, вони з цього курсу вибувають», – каже командир полку Нацгвардії України «Азов» Денис Прокопенко.

Тренування новобранців до полку «Азов» у Маріуполі
Тренування новобранців до полку «Азов» у Маріуполі
Це розумне рішення – розглядати цю групу як іноземну терористичну організацію
Колін Кларк

Зараз полк «Азов» – загін спецпризначення Нацгвардії України. Але в Сполучених Штатах Америки цей офіційний підрозділ можуть оголосити поза законом. 40 членів палати представників США звернулися до держсекретаря Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» до списку терористичних організацій.

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«Я абсолютно впевнений, що це розумне рішення – розглядати цю групу як іноземну терористичну організацію. Зокрема, якщо ви розплутаєте всю їхню мережу і подивитесь на їхні зв'язки з деякими насильницькими білими екстремістськими групами з усього світу, враховуючи і Сполучені Штати», – зауважує Колін Кларк, дослідник тероризму американського аналітичного центру Soufan Сenter, що вивчає питання глобальної безпеки і надзвичайних загроз.

Колін Кларк, дослідник тероризму американського аналітичного центру Soufan Сenter
Колін Кларк, дослідник тероризму американського аналітичного центру Soufan Сenter

Колін Кларк – один із авторів доповіді, який ліг в основу звернення конгресменів. У документі йдеться про те, що «Азов» роками рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян.

Також терорист з Нової Зеландії, який в березні цього року вбив пів сотні людей, у своєму так званому маніфесті стверджував, що тренувався з «Азовом». В полку це заперечують і стверджують, що в новобранці записують тільки громадян України.

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Через полк «Азов» не проходив службу жоден громадянин США
Денис Прокопенко


«Ця рекрутингова компанія розкручена по всій Україні, вона є на відкритих джерелах інтернету, навіть на офіційному сайті Національної гвардії України, і там немає жодного слова щодо запрошення якихось ультраправих організацій або людей, які підтримують цей світогляд. З часу створення підрозділу через полк «Азов» не проходив службу жоден громадянин США», – стверджує командир полку Денис Прокопенко.

«Азов»: це підрив авторитету нашого підрозділу і нашої держави

У дослідженні Soufan Сenter є посилання до історій конкретних людей. Згадується ім'я колишнього американського військового Джаррета Вільяма Сміта, у вересні його затримали. Він, за даними слідства, в мережі поширював інформацію, як створити бомбу, нібито планував вступити в «Азов» і контактував з його представниками в Україні. Є в дослідженні й інші приклади. Зокрема, вони стосуються праворадикальної партії «Нацкорпус».

«Вербувальні матеріали, листування, обвинувальні висновки ФБР, де «Азов» конкретно названий – разом з тими угрупованнями в самих США, які тільки зароджуються і здійснювали поїздки в Україну, щоб підтримувати зв'язок і проводити переговори з «Азовом». Мене зовсім не дивує, що «Азов» все це заперечує, адже визнання призведе до наслідків, які ускладнять їм життя. У них навіть є офіс зі зв'язків з громадськістю, як і в будь-якої «добротної» терористичної групи, практично як у «Аль-Каїди» у 80-х роках...», – наголошує дослідник тероризму Soufan Сenter Колін Кларк.

Денис Прокопенко, командир полку Нацгвардії України «Азов»
Денис Прокопенко, командир полку Нацгвардії України «Азов»

Командир «Азову» Денис Прокопенко це заперечує. За його словами, така заява пов’язана з недостатньою поінформованістю конгресменів США. Він також висловив сподівання, що вони від неї відмовляться.

«Це підрив авторитету нашого підрозділу і підрив авторитету нашої держави. І мені дуже шкода, що ті матері, ті родичі загиблих бійців (загиблих бійців у нас 38) зараз будуть читати цю петицію, будуть дивитися телевізор і будуть вважати, що їхній син загинув не в боротьбі за незалежність України, а за те, що його представляють як терориста», – каже Прокопенко.

Росія 100% це використає – Ганна Шелест

Саму заяву конгресменів не варто розцінювати як удар по відносинах України і США, впевнені опитані «Донбас.Реалії» експерти. У тому ж зверненні згадуються ще дві праворадикальні організації зі Швеції і Великої Британії.

«Включення суто до списку – це, звичайно, політично дуже небезпечно для України. Як Російська Федерація це використає, краще навіть не думати, але те, що використає – 100%. Але по суті далі, наскільки я сьогодні розумію позицію, яку дають конгресмени, що вони хочуть, щоб на американській території вони могли проводити певні дії проти, в першу чергу, своїх громадян. На сьогодні проблема в тому, що після 11 вересня включалися іноземні держави, здебільшого пов’язані з ісламським екстремізмом, – розповідає член правління аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Рада зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест.

/**/ /**/ /**/ Бойцы батальона «Азов» на базе в селе Урзуф Донецкой области, 4 ноября 2014 года
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Як реагують на подібну ініціативу конгресменів і що буде з «Азовом», якщо полк виявиться в списку терористичних організацій? З цими запитаннями «Донбас.Реалії» звернулися із запитами до Офісу президента України, МЗС і Національної гвардії. Відповіли лише останні, назвали ситуацію інформаційною атакою на підрозділ. А голова МВС Арсен Аваков заявив, що спроба дискредитації «Азова» – це знак якості його боротьби за територіальну цілісність України.

«Та офіційна заява, яку було оприлюднено з боку командування підрозділу, вона про те говорить саме, що основною задачею підрозділу є захист держави, а не чогось іншого», – заявляє т.в.о. начальника пресслужби Нацгвардії України Руслан Музичук.

Потрібно вести діалог і пояснювати американській стороні, чи завжди вони правильно інтерпретують факти
Ганна Шелест

І в Україні, і в США впевнені: американська військова допомога ЗСУ, принаймні зараз, не залежить від ситуації з «Азовом». Тим більше, що у відносинах між Києвом і Вашингтоном є більш гучна історія, пов'язана з процедурою імпічменту президента США. Але ігнорувати звинувачення на адресу «Азова» також не можна.

«Це серйозна проблема, і це очевидно. Інша справа, що Україна тут не унікальна. США, Канаді, Німеччині, військовим у багатьох інших країнах довелося викорінювати зі своїх лав прихильників переваги білої раси. І Україна просто зобов'язана зробити те саме», – стверджує дослідник тероризму американського аналітичного центру Soufan Сente Колін Кларк.

Ганна Шелест, член правління аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Рада зовнішньої політики «Українська призма»
Ганна Шелест, член правління аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Рада зовнішньої політики «Українська призма»

«Тут українській стороні дуже важливо зробити для себе певні висновки. Перше, чітко вивчити і зрозуміти, у чому причина. По-друге, вести постійний діалог і пояснювати американській стороні, чи завжди вони правильно розуміють і інтерпретують ті факти, які в них є. Ну і третє, звичайно, проводити українським спецслужбам, які відповідають за подібну тему, моніторинг тих питань, які викликали занепокоєння в американської сторони», – вважає член правління аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Рада зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест.

З лютого по вересень цього року полк «Азов» перебував на передовій на Донбасі. За цей час бійці провели низку успішних операцій, однією з найгучніших стало знищення сучасного російського комплексу артрозвідки «Зоопарк-1». Цікаво, що ще на початку минулого року США заборонили передачу зброї членам «Азова», а також заборонили їм брати участь у військових навчаннях під керівництвом Вашингтона.

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