Чому в США вимагають прирівняти «Азов» до терористів

Ініціатива американських конгресменів визнати полк «Азов» терористичною організацією наробила чимало галасу в Україні та за її межами. У чому причина таких гучних звинувачень, як реагує на цю історію українська влада, використовує російська пропаганда і чи може скандал вплинути на відносини України і Сполучених Штатів Америки?

База «Азова» у Маріуполі. Зі слів «бігом по своїх місцях» у можливих новобранців полку починаються чергові заняття. Проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вдалося поглянути, як проходить базовий курс бойової підготовки. Протягом дев'яти тижнів ті, хто бажає потрапити в «Азов», проходять фізичні і психологічні випробування, освоюють зброю і отримують теорію.

«Кожен українець призовного віку може спробувати свої сили на базовому курсі бойової підготовки. Якщо вони цей курс проходять, вони залишаються служити в полку «Азов». Якщо ні, вони з цього курсу вибувають», – каже командир полку Нацгвардії України «Азов» Денис Прокопенко.

Це розумне рішення – розглядати цю групу як іноземну терористичну організацію

Зараз полк «Азов» – загін спецпризначення Нацгвардії України. Але в Сполучених Штатах Америки цей офіційний підрозділ можуть оголосити поза законом. 40 членів палати представників США звернулися до держсекретаря Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» до списку терористичних організацій.

«Я абсолютно впевнений, що це розумне рішення – розглядати цю групу як іноземну терористичну організацію. Зокрема, якщо ви розплутаєте всю їхню мережу і подивитесь на їхні зв'язки з деякими насильницькими білими екстремістськими групами з усього світу, враховуючи і Сполучені Штати», – зауважує Колін Кларк, дослідник тероризму американського аналітичного центру Soufan Сenter, що вивчає питання глобальної безпеки і надзвичайних загроз.

Колін Кларк – один із авторів доповіді, який ліг в основу звернення конгресменів. У документі йдеться про те, що «Азов» роками рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян.

Також терорист з Нової Зеландії, який в березні цього року вбив пів сотні людей, у своєму так званому маніфесті стверджував, що тренувався з «Азовом». В полку це заперечують і стверджують, що в новобранці записують тільки громадян України.

Через полк «Азов» не проходив службу жоден громадянин США



«Ця рекрутингова компанія розкручена по всій Україні, вона є на відкритих джерелах інтернету, навіть на офіційному сайті Національної гвардії України, і там немає жодного слова щодо запрошення якихось ультраправих організацій або людей, які підтримують цей світогляд. З часу створення підрозділу через полк «Азов» не проходив службу жоден громадянин США», – стверджує командир полку Денис Прокопенко.

«Азов»: це підрив авторитету нашого підрозділу і нашої держави

У дослідженні Soufan Сenter є посилання до історій конкретних людей. Згадується ім'я колишнього американського військового Джаррета Вільяма Сміта, у вересні його затримали. Він, за даними слідства, в мережі поширював інформацію, як створити бомбу, нібито планував вступити в «Азов» і контактував з його представниками в Україні. Є в дослідженні й інші приклади. Зокрема, вони стосуються праворадикальної партії «Нацкорпус».

«Вербувальні матеріали, листування, обвинувальні висновки ФБР, де «Азов» конкретно названий – разом з тими угрупованнями в самих США, які тільки зароджуються і здійснювали поїздки в Україну, щоб підтримувати зв'язок і проводити переговори з «Азовом». Мене зовсім не дивує, що «Азов» все це заперечує, адже визнання призведе до наслідків, які ускладнять їм життя. У них навіть є офіс зі зв'язків з громадськістю, як і в будь-якої «добротної» терористичної групи, практично як у «Аль-Каїди» у 80-х роках...», – наголошує дослідник тероризму Soufan Сenter Колін Кларк.

Командир «Азову» Денис Прокопенко це заперечує. За його словами, така заява пов’язана з недостатньою поінформованістю конгресменів США. Він також висловив сподівання, що вони від неї відмовляться.

«Це підрив авторитету нашого підрозділу і підрив авторитету нашої держави. І мені дуже шкода, що ті матері, ті родичі загиблих бійців (загиблих бійців у нас 38) зараз будуть читати цю петицію, будуть дивитися телевізор і будуть вважати, що їхній син загинув не в боротьбі за незалежність України, а за те, що його представляють як терориста», – каже Прокопенко.

Росія 100% це використає – Ганна Шелест

Саму заяву конгресменів не варто розцінювати як удар по відносинах України і США, впевнені опитані «Донбас.Реалії» експерти. У тому ж зверненні згадуються ще дві праворадикальні організації зі Швеції і Великої Британії.

«Включення суто до списку – це, звичайно, політично дуже небезпечно для України. Як Російська Федерація це використає, краще навіть не думати, але те, що використає – 100%. Але по суті далі, наскільки я сьогодні розумію позицію, яку дають конгресмени, що вони хочуть, щоб на американській території вони могли проводити певні дії проти, в першу чергу, своїх громадян. На сьогодні проблема в тому, що після 11 вересня включалися іноземні держави, здебільшого пов’язані з ісламським екстремізмом, – розповідає член правління аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Рада зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест.

Як реагують на подібну ініціативу конгресменів і що буде з «Азовом», якщо полк виявиться в списку терористичних організацій? З цими запитаннями «Донбас.Реалії» звернулися із запитами до Офісу президента України, МЗС і Національної гвардії. Відповіли лише останні, назвали ситуацію інформаційною атакою на підрозділ. А голова МВС Арсен Аваков заявив, що спроба дискредитації «Азова» – це знак якості його боротьби за територіальну цілісність України.

«Та офіційна заява, яку було оприлюднено з боку командування підрозділу, вона про те говорить саме, що основною задачею підрозділу є захист держави, а не чогось іншого», – заявляє т.в.о. начальника пресслужби Нацгвардії України Руслан Музичук.

Потрібно вести діалог і пояснювати американській стороні, чи завжди вони правильно інтерпретують факти

І в Україні, і в США впевнені: американська військова допомога ЗСУ, принаймні зараз, не залежить від ситуації з «Азовом». Тим більше, що у відносинах між Києвом і Вашингтоном є більш гучна історія, пов'язана з процедурою імпічменту президента США. Але ігнорувати звинувачення на адресу «Азова» також не можна.

«Це серйозна проблема, і це очевидно. Інша справа, що Україна тут не унікальна. США, Канаді, Німеччині, військовим у багатьох інших країнах довелося викорінювати зі своїх лав прихильників переваги білої раси. І Україна просто зобов'язана зробити те саме», – стверджує дослідник тероризму американського аналітичного центру Soufan Сente Колін Кларк.

«Тут українській стороні дуже важливо зробити для себе певні висновки. Перше, чітко вивчити і зрозуміти, у чому причина. По-друге, вести постійний діалог і пояснювати американській стороні, чи завжди вони правильно розуміють і інтерпретують ті факти, які в них є. Ну і третє, звичайно, проводити українським спецслужбам, які відповідають за подібну тему, моніторинг тих питань, які викликали занепокоєння в американської сторони», – вважає член правління аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Рада зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест.

З лютого по вересень цього року полк «Азов» перебував на передовій на Донбасі. За цей час бійці провели низку успішних операцій, однією з найгучніших стало знищення сучасного російського комплексу артрозвідки «Зоопарк-1». Цікаво, що ще на початку минулого року США заборонили передачу зброї членам «Азова», а також заборонили їм брати участь у військових навчаннях під керівництвом Вашингтона.

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