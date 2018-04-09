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09 Квітень 2018, Київ 13:07
Війна

Конгресмени США проти «Азову»: неонацизм, заборона зброї, реакція полку

Ілюстративне фото

Американська військова допомога Україні не для добровольців «Азова». Бюджетом США на 2018 рік заборонено передавати зброю і витрачати гроші на навчання особового складу одного з найвідоміших українських підрозділів Нацгвардії. Відповідну поправку затвердив Конгрес США. А її автор назвав «Азов» «неонацистським батальйоном». У чому причина подібних звинувачень, які наслідки для України в цілому може мати рішення Конгресу, і як на цю заборону реагують самі військовослужбовці «Азова»? У спецрепортажі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії з розташування полку в Донецькій області.

Український полк «Азов» звинуватили в неонацизмі і заборонили давати американську зброю. Як самі добровольці реагують на рішення Конгресу США і гучні звинувачення? І чим займаються військовослужбовці «Азову» в складі Національної гвардії України?

З літа 2015 року військовослужбовці полку «Азов» не перебувають безпосередньо в окопах на передовій, але увесь цей час підрозділ базується в Донецькій області і продовжує виконувати певні бойові завдання.

Розвідники «Азову» на цьому полігоні випробовують зброю
Розвідники «Азову» на цьому полігоні випробовують зброю

Ці бійці з тих «азовців», які і зараз часто бувають на лінії фронту. Розвідники на цьому полігоні випробовують свою зброю.

«Спочатку йде відстріл на різні дистанції з тієї зброї, яка в «голому» вигляді приходить, а потім після модернізації ведеться теж стрілянина і ми порівнюємо результати», – розповідає начальник штабу полку «Азов», боєць із позивним «Бугай».

Боєць із позивним «Бугай»
Боєць із позивним «Бугай»

Навіть радянський кулемет ДШК тут виглядає цілком сучасно. Автомати і снайперські гвинтівки – все модернізовано власноруч.

«Гвинтівка йшла просто без нічого – глушник, сошки – це вже все докуплено. Це волонтери, це різні фонди, це кошти полку, це – свої гроші. Люди, як можуть, намагаються апгрейдити свою зброю, тому що від неї залежать їхні життя», – каже боєць з полку «Азов» із позивним «Сова».

Бійці самі удосконалюють зброю
Бійці самі удосконалюють зброю

«Якщо не докладати зусиль взагалі, а сподіватися на те, що нам дає держава, то ефекту буде дуже мало», – зауважує військовослужбовець «Азову» із позивним «Омут».

Бійці не приховують: американської зброї не завадило б. Більше того, вона вже є у «Азова».

«Як американська гвинтівка потрапила в «Азов»? Дуже просто, через магазин звичайний, збройовий. Це все цивільна зброя, яку може купити в принципі будь-який громадянин України, який досяг 25 років», – пояснює військовослужбовець «Азову» із позивним «Катран».

Боєць із позивним «Катран»
Боєць із позивним «Катран»

А ось те, що в магазині не купиш, «Азову» не дістанеться. Конгрес США заборонив витрачати будь-яку суму з шестисот двадцяти мільйонів доларів військової допомоги Україні на потреби полку. Автор поправки конгресмен Ро Ханна прокоментував це рішення спецпроекту «Настоящее время».

«Ідеї переваги білої раси і неонацизм неприйнятні, їм немає місця в нашому світі. Я задоволений тим, що прийнятий бюджет захистить США від надання озброєнь і навчальної допомоги неонацистському батальйону «Азов», – зазначив Ро Ханна.


«Для того, щоб когось звинуватити в неонацизмі, в якомусь лівацькому радикалізмі або ісламізмі, потрібні факти. Якщо колись я або інші командири, офіцери чи офіційні представники тоді батальйону, а потім полку, стверджували якісь речі, які потрапляють під цей термін, можу вам відверто і чітко сказати, що ні. Ми не є неонацистами, не воюємо за створення Четвертого Райху або ще чогось. Хлопці за «Азову», ті що зараз служать, це прості українці, які кожен день виконують свій обов’язок на сході України, все», – наголосив колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький.

Андрій Білецький, колишній командир полку «Азов»
Андрій Білецький, колишній командир полку «Азов»

Розмови про так звані «поправки «Азова» в США тривали вже кілька років. Це рішення Конгресу американські експерти називають абсолютно консолідованим. Його підтримали і демократи, і республіканці. За словами Марка Левіна, військову допомогу повинна отримувати українська армія, а не незалежні воєнізовані підрозділи.

«Якщо подивитися на їх меседжі, на ті матеріали, які поширюють і «Азов» та інші – ті, хто з ними пов’язаний, – так це екстремістські, ксенофобські, в деяких випадках антисемітські меседжі. Вони вірять, що, як багато хто з них говорять, «Україна повинна бути для українців». Що ми та інші намагаємося робити – просто дати українцям можливість зрозуміти, що вони не повинні бути пов’язані з цими людьми. Що в перспективі їхнм меседжі, їхнм погляди дуже небезпечні для всієї України», – зауважив виконавчий директор організації NCSEJ Марк Левін.

Марк Левін, виконавчий директор організації NCSEJ
Марк Левін, виконавчий директор організації NCSEJ

«На загальну співпрацю між Україною та США це не матиме абсолютно ніяких наслідків, навпаки, я вважав би, що є певний мінімальний позитив. Таким чином Америка попереджає будь-які спекуляції і будь-які інформаційні кампанії з боку Російської Федерації, які можуть бути спрямовані саме на підрив нашої взаємодії з ними», – вважає заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики
Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики

У самому «Азові» особливого значення такій увазі до себе американських конгресменів не надають. Увесь цей час полк базується в районі Маріуполя, має власну танкову роту, сучасний полігон. Бійців не тільки тренують, але і залучають до завдань на передовій.

«Є величезна різниця між неонацистами і націоналістами. Я сам вважаю себе націоналістом і ніякої паралелі між нацистськими рухами в цьому відношенні я не бачу. Я вважаю, що націоналізм в країні, в якій триває війна – це нормально. Можна сказати, рух, що об’єднує», – каже боєць із позивним «Омут».

Боєць із позивним «Омут»
Боєць із позивним «Омут»

«Полк «Азов» зараз – це структурний підрозділ Нацгвардії. Ми виконуємо завдання, які нам ставить вище командування, ми повністю державна структура. Чому нас ось так от окремо виділяють, мені це теж незрозуміло», – зазначає військовий із позивним «Бугай».

Цікаво, що це не перша історія про зброю, де фігурують США і «Азов». Влітку минулого року на офіційному сайті полку з’явилася інформація про американськи гранатомети, які надійдуть на озброєння.

Але пізніше інформацію з сайту прибрали. Зараз, стверджують в «Азові», американських гранатометів у них немає. Де ж ця зброя? У прес-службі Нацгвардії журналістам Донбас.Реалії заявили, що це закрита інформація.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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