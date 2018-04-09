Конгресмени США проти «Азову»: неонацизм, заборона зброї, реакція полку

Американська військова допомога Україні не для добровольців «Азова». Бюджетом США на 2018 рік заборонено передавати зброю і витрачати гроші на навчання особового складу одного з найвідоміших українських підрозділів Нацгвардії. Відповідну поправку затвердив Конгрес США. А її автор назвав «Азов» «неонацистським батальйоном». У чому причина подібних звинувачень, які наслідки для України в цілому може мати рішення Конгресу, і як на цю заборону реагують самі військовослужбовці «Азова»? У спецрепортажі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії з розташування полку в Донецькій області.

Український полк «Азов» звинуватили в неонацизмі і заборонили давати американську зброю. Як самі добровольці реагують на рішення Конгресу США і гучні звинувачення? І чим займаються військовослужбовці «Азову» в складі Національної гвардії України?

З літа 2015 року військовослужбовці полку «Азов» не перебувають безпосередньо в окопах на передовій, але увесь цей час підрозділ базується в Донецькій області і продовжує виконувати певні бойові завдання.

Ці бійці з тих «азовців», які і зараз часто бувають на лінії фронту. Розвідники на цьому полігоні випробовують свою зброю.

«Спочатку йде відстріл на різні дистанції з тієї зброї, яка в «голому» вигляді приходить, а потім після модернізації ведеться теж стрілянина і ми порівнюємо результати», – розповідає начальник штабу полку «Азов», боєць із позивним «Бугай».

Навіть радянський кулемет ДШК тут виглядає цілком сучасно. Автомати і снайперські гвинтівки – все модернізовано власноруч.

«Гвинтівка йшла просто без нічого – глушник, сошки – це вже все докуплено. Це волонтери, це різні фонди, це кошти полку, це – свої гроші. Люди, як можуть, намагаються апгрейдити свою зброю, тому що від неї залежать їхні життя», – каже боєць з полку «Азов» із позивним «Сова».

«Якщо не докладати зусиль взагалі, а сподіватися на те, що нам дає держава, то ефекту буде дуже мало», – зауважує військовослужбовець «Азову» із позивним «Омут».

Бійці не приховують: американської зброї не завадило б. Більше того, вона вже є у «Азова».

«Як американська гвинтівка потрапила в «Азов»? Дуже просто, через магазин звичайний, збройовий. Це все цивільна зброя, яку може купити в принципі будь-який громадянин України, який досяг 25 років», – пояснює військовослужбовець «Азову» із позивним «Катран».

А ось те, що в магазині не купиш, «Азову» не дістанеться. Конгрес США заборонив витрачати будь-яку суму з шестисот двадцяти мільйонів доларів військової допомоги Україні на потреби полку. Автор поправки конгресмен Ро Ханна прокоментував це рішення спецпроекту «Настоящее время».

«Ідеї переваги білої раси і неонацизм неприйнятні, їм немає місця в нашому світі. Я задоволений тим, що прийнятий бюджет захистить США від надання озброєнь і навчальної допомоги неонацистському батальйону «Азов», – зазначив Ро Ханна.



«Для того, щоб когось звинуватити в неонацизмі, в якомусь лівацькому радикалізмі або ісламізмі, потрібні факти. Якщо колись я або інші командири, офіцери чи офіційні представники тоді батальйону, а потім полку, стверджували якісь речі, які потрапляють під цей термін, можу вам відверто і чітко сказати, що ні. Ми не є неонацистами, не воюємо за створення Четвертого Райху або ще чогось. Хлопці за «Азову», ті що зараз служать, це прості українці, які кожен день виконують свій обов’язок на сході України, все», – наголосив колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький.

Розмови про так звані «поправки «Азова» в США тривали вже кілька років. Це рішення Конгресу американські експерти називають абсолютно консолідованим. Його підтримали і демократи, і республіканці. За словами Марка Левіна, військову допомогу повинна отримувати українська армія, а не незалежні воєнізовані підрозділи.

«Якщо подивитися на їх меседжі, на ті матеріали, які поширюють і «Азов» та інші – ті, хто з ними пов’язаний, – так це екстремістські, ксенофобські, в деяких випадках антисемітські меседжі. Вони вірять, що, як багато хто з них говорять, «Україна повинна бути для українців». Що ми та інші намагаємося робити – просто дати українцям можливість зрозуміти, що вони не повинні бути пов’язані з цими людьми. Що в перспективі їхнм меседжі, їхнм погляди дуже небезпечні для всієї України», – зауважив виконавчий директор організації NCSEJ Марк Левін.

«На загальну співпрацю між Україною та США це не матиме абсолютно ніяких наслідків, навпаки, я вважав би, що є певний мінімальний позитив. Таким чином Америка попереджає будь-які спекуляції і будь-які інформаційні кампанії з боку Російської Федерації, які можуть бути спрямовані саме на підрив нашої взаємодії з ними», – вважає заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

У самому «Азові» особливого значення такій увазі до себе американських конгресменів не надають. Увесь цей час полк базується в районі Маріуполя, має власну танкову роту, сучасний полігон. Бійців не тільки тренують, але і залучають до завдань на передовій.

«Є величезна різниця між неонацистами і націоналістами. Я сам вважаю себе націоналістом і ніякої паралелі між нацистськими рухами в цьому відношенні я не бачу. Я вважаю, що націоналізм в країні, в якій триває війна – це нормально. Можна сказати, рух, що об’єднує», – каже боєць із позивним «Омут».

«Полк «Азов» зараз – це структурний підрозділ Нацгвардії. Ми виконуємо завдання, які нам ставить вище командування, ми повністю державна структура. Чому нас ось так от окремо виділяють, мені це теж незрозуміло», – зазначає військовий із позивним «Бугай».



Цікаво, що це не перша історія про зброю, де фігурують США і «Азов». Влітку минулого року на офіційному сайті полку з’явилася інформація про американськи гранатомети, які надійдуть на озброєння.

Але пізніше інформацію з сайту прибрали. Зараз, стверджують в «Азові», американських гранатометів у них немає. Де ж ця зброя? У прес-службі Нацгвардії журналістам Донбас.Реалії заявили, що це закрита інформація.

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