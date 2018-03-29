У «Домі свободи» застерегли США від сліпої підтримки України через полк «Азов»

Підтримка України з боку уряду США не повинна бути сліпою. Про це заявив Метью Шааф, директор українського офісу «Дому свободи», міжнародної правозахисної неурядової організації, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини. Таким чином Шааф прокоментував повідомлення ЗМІ про включення до федерального бюджету США заборони на надання будь-якої допомоги полку «Азов».

Положення федерального бюджету раніше привітав конгресмен-демократ Ро Кганна (Ro Khanna – ред.), який заявив, що ідеології вищості білої раси та неонацизму не має місця у світі.

«Я дуже задоволений, що нещодавно ухвалений бюджет не допускає надання США військової підготовки чи зброї неонацистському батальйону «Азов», який воюєю в Україні», – наводить слова американського законодавця видання The Hill.

Лідер полку «Азов» заперечує зв’язок із нацизмом і використання полком «Азов» нацистської символіки.

Метью Шааф, директор українського офісу «Дому свободи» привітав ухвалу Конгресу США.

«Радий, що деякі люди на Капітолійському пагорбі проливають світло на загрозу демократії в Україні з боку радикальних груп і роблять це дієво. Уряд США має підтримувати Україну, але не сліпо», – заявив Шааф у Twitter.

Деякі коментатори пов'язали включення до бюджету США заборони на підтримку «Азова» з бажанням попередити потрапляння у розпорядження полку летальної зброї із США.

«Попередні проекти бюджетів, схоже, також містили таку заборону, але її прибирали перед кінцевим голосуванням. Думаю, що її включили через «Джавеліни» та інше», – пише з даного приводу Крістофер Міллер, кореспондент Радіо Свобода.

У січні публікація Digital Forensic Research Lab аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США) навела докази того, що у полку «Азов», принаймні протягом деякого часу, були наявні гранатомети американського виробництва PSRL-1.

У Digital Forensic Research Lab вказали, що про надходження PSRL-1 на озброєння конкретних військових підрозділів в Україні повідомляв журналіст Юрій Бутусов і – головне – прес-служба самого полку «Азов». Прес-служба «Азову» також оприлюднювала фотографії пристрілки «нещодавно отриманих гранатометів PSRL-1». Пізніше прес-служба «Азову» видалила деякі матеріали із власних ресурсів.

Полк «Азов» займає критичну позицію щодо чинного українського уряду, попри входження до структур Нацгвардії та нібито зв'язок, за повідомленнями ЗМІ, із очільником МВС України Аваковим.

У вересні 2017 року Майкл Карпентер, колишній помічник заступника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті, заявив, що напівавтономні правоохоронні та військові підрозділи, сформовані на основі добровольчих батальйонів, є симптомом корупції в Україні та привласнення функцій влади групами, які не входять до урядових структур і не є обраними.

«Добровольчі підрозділи в Україні – симптом корумпованої країни, владу у якій приватизують групи, які не входять до формальних державних структур. Сила України полягає у пристрасті її громадян, яка знаходить вираження і у громадянських рухах, і у військовому вимірі. Щоб демократично консолідуватись, Україні потрібно щоб ця пристрасть знайшла застосування у структурах громадянського суспільства та реальних політичних партіях», – заявив тоді Карпентер.