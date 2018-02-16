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«Когда мы создавали дружины, мы изучали мировой опыт. Одним из примеров была Нацгвардия США, или структура, на которой строится армия Швейцарии, или объединения в странах Балтии», – заявил в интервью изданию «Украинская правда» один из активистов украинских «Национальных дружин» Юрий Капля. Радио Донбасс.Реалии разобралось, почему украинские дружины – не то, за кого себя выдают.

Полицейские многих государств действительно не справляются с охраной общественного порядка и привлекают к этому добровольцев. Все эти случаи объединяет помощь «дружинников» на безоплатной основе. На этом аналогии с украинскими «дружинами» фактически заканчиваются. В тех же США или Швейцарии власть поддерживает своих помощников – и материально (экипирует бронежилетами, рациями, формой), и морально (в США, например, в анкетах популярна графа об участии в волонтёрстве, которая повышает шансы быть принятым на работу). Более того, «дружинники» на Западе, как правило, не вооружены.

США

В США очень распространена деятельность так называемых «ангелов-хранителей

Отряды добровольных помощников полиции здесь распространены и пользуются уважением. Патрули – от десятка до сотен волонтёров – создаются здесь чаще всего мэриями городов. «В США очень распространена деятельность так называемых «ангелов-хранителей». Это патрули, которые получили широкое распространение в Нью-Йорке еще во времена известного мэра Рудольфа Джулиани (мэр Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, который боролся с преступностью на улицах города согласно «теории разбитых окон» – ред.), – говорит заведующий отделом криминологических исследований НИИ изучения проблем преступности имени Сташиса Максим Колодяжный. – Форма этих патрулей очень похожа на форму полицейских, но они не имеют оружия и специальных знаков отличия – погон и т. п. Основная их задача – банально своим присутствием на улицах создавать у общественности впечатление повсеместного контроля за происходящим». Для такой работы волонтёры проходят специальный курс подготовки: и правовой, и физической.

Эстония

После первого уровня подготовки такой помощник ходит в патрули и на операции только с полицейским

В Эстонии «помощники полицейского» действуют на уровне местных территориальных общин-громад. За счёт громады они проходят тщательную подготовку – изучают законодательную базу и приемы самозащиты. После первого уровня подготовки такой помощник ходит в патрули и на операции только с полицейским, а после углублённых курсов может работать самостоятельно и водить патрульную машину.

Носить оружие разрешено не всем, но это возможно: для этого нужно специальное разрешение. В Эстонии волонтёры полиции имеют довольно широкие полномочия, близкие к полицейским.

Италия

Здесь отряды волонтерёв в помощь полиции создаются по решению местных властей (это аналоги создаваемых сейчас в Украине громад). Добровольцев без погонов задействовали, например, для охраны страдающих от вандалов памятников культуры в Риме. Для таких целей набирали в основном бывших карабинеров (отряды национальной военной полиции в Италии – ред.)

К итальянским «дружинникам» – неучастие в каких-либо партиях или организациях, пропагандирующих насилие

Также отряд добровольцев могут собрать, если в регионе происходит ЧП или спецоперация – к примеру, задержание «мафиози». Среди требований к итальянским «дружинникам» – неучастие в каких-либо партиях или организациях, пропагандирующих насилие. В правилах чётко обусловлено, что волонтёры полиции подчиняются префектурам и органам Министерства внутренних дел.

Израиль

Израиль привлекает к борьбе с преступностью огромное количество добровольцев: местные дружины «Мишмар эзрахи» в 2002 год достигли численности 70 тысяч добровольцев. Часть из них – что редкость для мировой практики – вооружены.

«Мишмар эзрахи» включает массу видов деятельности – от такого сложного дела, как водолазы, до мелких функций, вроде сопровождения пенсионеров в отделение банка. «Они снимают там наличные и просто помогают пожилым людям перейти улицу, чтобы их не ограбили», – говорят Максим Колодяжный. – А есть туристы, которые теряются в израильских пустынях, и дружинники помогают спасателям в поисках».

Британия

Охрана правопорядка здесь также опирается на местные громады: кроме уличного патрулирования, Соединённое Королевство практикует ещё и так называемую «программу соседского наблюдения». Патрульный полицейский назначает среди граждан нескольких ответственных добровольцев: они берут на себя обязанность присматривать за имуществом своих соседей. Если кто-то незнакомый ходит по территории, они тут же вызывают полицию.

«Для них такие программы – как для нас светофор, это обыденность», – говорит Максим Колодяжный. По его словам, эффективность программы британцы доказали цифрами: «Во многих городах, где внедряется программа соседского наблюдения, уровень краж, связанных с проникновением в жилище, уменьшается на 50–70% за один-три года».

Германия

Волонтёров в полицию здесь не привлекают, но в особо неблагополучных районах люди самоорганизовываются и ходят дежурить на улицах – например, в районах компактного проживания беженцев. Такие добровольные дружины не запрещены, но никаких дополнительных прав, кроме как вызвать полицию, не имеют.

Такие люди имеют полномочия лишь вызывать полицию или скорую – если кому-то на улице стало плохо

В Германии, кроме полиции, существует служба правопорядка, которая следит за парковками, правильной сортировкой мусора, пьяными на улицах, соблюдением разнообразных местных правил, но даже она – орган не общественный, а государственный: это нанятые люди на зарплате. Такие люди имеют полномочия лишь вызывать полицию или скорую – если кому-то на улице стало плохо.

Итак, «помощник полиции» на Западе: а) обязательно проходит обучение; б) подчиняется полиции и в) если уж и выходит на улицы патрулировать самостоятельно, то никаких дополнительных прав, по сравнению с остальными гражданами, не имеет.

Украина

В Украине созданные, по словам активистов, только год назад «Национальные дружины» уже успели вступить в открытое противостояние с украинской полицией в Кременчуге и в Киеве – во время стычки под Соломенским районным судом по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Также «Нацдружины» отметились погромами салонов с игровыми автоматами в Мариуполе, а также давлением на депутатов Черкасского горсовета – «бойцы» не выпускали депутатов из зала, пока те не приняли бюджет.

«Если будут страдать граждане, то мы станем на их сторону. Тогда парни просто решили отбить своего товарища», – поясняет инцидент в Кременчуге спикер «Национальных дружин» Игорь Вдовин. Более того, Вдовин даже допускает дальнейшие конфликты с правоохранителями – если, по его словам, придётся «встать на сторону народа».

«Явной отличительной чертой «Национальных дружин» является их аффилирование с политической партией, имеющей радикальную националистическую ультраправую идеологию («Национальный корпус» во главе с Андреем Билецким – ред.), – говорит эксперт по ультраправым движениям в Украине и России Вячеслав Лихачёв. – А во-вторых, у нас явный отличительный контекст, созданный войной, потому что и «Национальный корпус» как таковой, и все ветви так называемого «Азовского движения» эксплуатируют тему участия своих членов в АТО и ставшее уже брендом название полка Национальной гвардии (ООСН «Азов» – ред.)».

В США также существуют отдельные отряды членов ультраправых организаций, которые помогают властям в обеспечении порядка – к примеру, в патрулировании границы с Мексикой. Однако цели украинских «дружинников» пока ещё не ясны и, скорее всего, политические, отмечает Вячеслав Лихачёв.

Это такой шаг на то, чтобы стать наиболее популярной и узнаваемой ультраправой организацией для завоевания лучших позиций перед выборами

«Многое будет зависеть от конкретных людей на местах, насколько они будут заинтересованы в действительно способствовании полиции в пресечении преступности, а насколько – в политическом пиаре и повышении уровня визуального присутствия партии на улицах или зарабатывании денег путем рейдерских «наездов» и шантажа застройщиков, – говорит эксперт. – Если всерьёз рассматривать блок из «Правого сектора», «Национального корпуса» и «Свободы» в преддверии парламентских выборов, то, исходя из электоральной популярности и присутствия в регионах, очевидно, что в этом блоке «Свобода» будет играть лидирующую роль. Я думаю, что это такой шаг на то, чтобы стать наиболее популярной и узнаваемой ультраправой организацией для завоевания лучших позиций перед выборами вообще, так и в случае гипотетического блока со «Свободой» и «Правым сектором».

В свою очередь, спикеры «Национальных дружин» свою связь с «Национальным корпусом» отрицают и называют своей целью только «наведение порядка на улицах украинских городов».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)