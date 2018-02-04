У Києві провели мітинг проти «Національних дружин»

У Києві кілька десятків активістів виступили проти організації «Національні дружини».

Учасники акції побоюються, що такі організації можуть чинити наругу над певною групою людей, зокрема, людей з лівоцентристськими поглядами.

Мітингувальники пройшли маршем від Контрактової площі до Поштової із гаслами «Ні насильству!», «Національній дружині – «незачьот» тощо.

28 січня у Києві учасники організації «Національні дружини» склали присягу «на вірність і служіння українському народу». Понад 600 учасників організації провели ходу центром міста. Ця хода викликала обурення у соцмережах. Як заявляють у «Національному корпусі», мета діяльності громадської організації «Національні дружини» – забезпечення порядку в українських містах.

«Національні дружини» та партія «Національний корпус» є ідеологічно спорідненими та «побратимськими» організаціями, заявили Радіо Свобода у партії.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що «Національні дружини» можуть існувати як громадянські організації, ніяких мілітарних рухів в Україні не може бути.