«Національні дружини»: що таке «український порядок»?

(Друкуємо мовою оригіналу)

Нещодавно у Києві близько 600 учасників організації «Національні дружини» склали присягу «вірності та служіння українському народу». За словами керівників, «бійців» уже понад тисячу у 18 українських регіонах. Організація збирається патрулювати вулиці українських міст та допомагати поліцейським у боротьбі зі злочинністю. Зокрема, вони вже нібито борються з браконьєрами, незаконними гральними салонами та «наливайками». «Національні дружини» обіцяють встановити в Україні «український порядок». Про це йшлося в ефірі Радіо Донбас.Реалії за участі прес-секретаря організації «Національні дружини» Ігора Вдовіна та політолога, викладача КНУ імені Тараса Шевченка Петра Олещука.

– Пане Вдовін, розкажіть про організацію «Національні дружини»?

Ігор Вдовін: «Національні дружини» – добровільне об’єднання громадян, які взяли на себе функцію допомоги правоохоронним органам, оскільки у нас зараз на вулицях досить нестабільна криміногенна ситуація. Окрім того, ми збираємося боротися спільно з правоохоронцями не тільки на вулицях, а ще й з проявами браконьєрства лісового, рибного, піщаного тощо.

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– У чому ви бачите дефіцит безпеки?

Ігор Вдовін: Злочинність на вулицях, правопорушення як крадіжки, наркоманія, реклама наркотиків на вулицях. Також сурогатний алкоголь, тільки у минулому році понад сто осіб загинуло від паленої горілки.

– Яким чином ви плануєте боротися з цими злочинами, про які ви сказали?

Ми керуємось виключно законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та патрулювання державного кордону»

​Ігор Вдовін: Ми керуємось виключно законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та патрулювання державного кордону», в якому зазначено, що свою діяльність ми можемо творити спільно з поліцією.

– Чому тоді не йдете у поліцію?

Ігор Вдовін: Тому що реформа поліції відбулася не до кінця. Особисто я не до кінця вірю нинішнім правоохоронним органам. Але в поліції, зокрема в патрульній, є багато людей, які хочуть змінити криміногенну ситуацію.

– Не довіряєте поліції, але хочете з нею співпрацювати?

Ігор Вдовін: Ми хочемо співпрацювати та показати поліції ті місця, де вона не допрацьовує.

– Пане Олещук, як ви ставитеся до цієї організації?

Оцінювати будь-які проекти можна виключно на основі кінцевих результатів

​Петро Олещук: Я абсолютно спокійно ставлюся до цієї організації. Зараз поки що рано говорити про діяльність. Оцінювати будь-які проекти можна виключно на основі кінцевих результатів. Якщо діяльність здійснюється в рамках закону, то що ми можемо конкретно сказати у цьому випадку проти.

Тим більше, відповідні традиції громадської участі у здійсненні правоохоронної діяльності у нас наявні.

За великим рахунком, об’єктом критики виступає не так організація, як слово «національний» та наявність певного антуражу у презентації структури. Але ми повинні зрозуміти, що саме по собі медіа представлення не є і не може бути критерієм для оцінки діяльності.

Ігор Вдовін: Я хотів би наголосити, що ми працюємо близько року. І за цей рік нами було створено багато акцій, наприклад, операція «нерест» у співпраці з водною поліцією та екологічними службами із затримки браконьєрів на Кременчуцькому водосховищі. Також була евакуація людей з Калинівки, наші хлопці були першими, хто туди поїхав.

– Я знайшов відео не зовсім відкрите на вашому каналі в Youtube. Там зображено, як у Маріуполі хлопці у балаклавах вриваються до зали з гральними автоматами та розбивають їх дубинками. Було сказано, що це представники «Національних дружин». Такого «українського порядку» чекати в країні?

Ігор Вдовін: Гральний бізнес заборонений в Україні законом. Я можу тільки так аргументувати дії цих хлопців.

Петро Олещук: Це досить складне питання. Увійти туди й все рознести повинні органи державної влади, вони повинні виконувати свої обов’язки. Але оскільки наші органи цього не роблять, створюється парадоксальна ситуація вакууму влади, юридичного вакууму.

Це не найкращий варіант заповнення цього вакууму. Але ми повинні розуміти, що відсутність належної системи права, належної системи правопорядку, рано чи пізно може мати певні наслідки.

Слухач, Дніпро: Якщо при затримці злочинця або дружинних операціях хтось постраждає, адже у вас є зброя, чи є якісь гарантії?

Ігор Вдовін: Гарантій немає, нам їх ніхто не може дати. У наших членів організації є зброя, але виключно легальна особиста. Це не заборонено законом. Людина має право на самозахист.

Коли ми виходимо в патрулі, у нас цієї зброї немає. Ми можемо бути озброєними виключно газовими балончиками, тобто тими засобами, які дозволяє закон.

– Якщо правопорушник не буде вас слухати, не буде визнавати, що він чинить правопорушення, яким буде ваш алгоритм дій?

Ігор Вдовін: Якщо людина адекватна, вона розуміє, що порушує закон чи морально-етичні норми суспільства. Повторюся, ми керуємося конкретним законом. І якщо порушник, з яким ми матимемо справу, буде неадекватно реагувати на наші зауваження, ми викличемо поліцію.

Слухачка, Київ: Деякі члени «Національних дружин» пов’язані з такими організаціями, як «С14» і «Традиція і порядок». Разом з ними ходять розганяти ЛГБТ-акції, феміністські акції. А також прокоментуйте, будь ласка, сутичку між «національними дружинами» та поліцією у Кременчуці.

Ігор Вдовін: Із «С14» та «Традиція і порядок», націонал-патріотичними організаціями ми можемо бути пов’язані лише ідеологічно. Більше нас нічого не пов’язує.

Ми такі заходи як ЛГБТ-паради ігноруємо. Нехай вони собі ходять, ми не збираємося їх бити.

Щодо Кременчука, там була незаконна забудова. Вийшли мешканці цього району, сказали, що ця забудова незаконна, покликали наших бійців. Хлопець підійшов наклеїв наліпку на паркан і його почали «в’язати».

– Але справа у тому, що зав’язалася сутичка з вашими бійцями та представниками поліції, якій ви збираєтеся допомагати слідкувати за порядком. Як можна допомагати, якщо ви самі конфліктуєте з поліцейськими?

Ігор Вдовін: Якщо будуть страждати громадяни, то ми станемо на їхній бік. Тут хлопці просто вирішили відбити свого товариша.

– Ігоре, навіщо балаклави на обличчях?

Ігор Вдовін: Це не балаклави, а бафи, лижний атрибут, який закриває обличчя. Наші бійці закривають обличчя, я кажу зараз виключно про марш, тому що нас знімали відеокамери, деякі хлопці мають родичів на окупованих територіях, деякі мають родичів у Криму. Вони просто бояться за їхню безпеку.

– Петре, організація «Національні дружини» стверджує, що не має ніяких політичних цілей, ви погоджуєтеся із цим?

У вас були певні припущення, про що ви написали у себе на Facebook.

Петро Олещук: Потрібно розуміти, що те, що відбувається публічно, завжди має відношення до політики. При цьому не обов’язково брати безпосередньо участь у політиці.

У будь-якому випадку, це є певний елемент накопичення політичного капіталу. Ця структура не є політичною, не є партією, не може брати участь у виборах. У виборах все одно хтось братиме участь. Тож «Національні дружини» асоціюються з «Нацкорпусом». Елемент сприйняття публічного образу «Нацкорпусу», їхній потенційний політичний капітал.

– Нещодавно під час ухвалення бюджету Черкаської міської ради до процесу втрутилися люди у камуфляжі та у бафах, як ви кажете, це були «дружинники». Ігоре, ми багато говоримо про так званий «референдум» у Криму, де були присутні люди у формі без розпізнавальних знаків. Чим така присутність людей у військовій формі, які здійснюють тиск на депутатів, краща?

Ігор Вдовін: Це зовсім різні площини. На цьому засіданні були присутні не тільки бійці «дружин», але й місцеві активісти, місцеві учасники АТО.

Присутність бійців «Національних дружин» була аргументована тим, що Черкаська міська рада ще до нового року не прийняла бюджет, хоча усі бюджети мають прийматися до нового року. Тому наші хлопці були мотиватором для депутатів, щоб бюджет нарешті проголосували.

– А якби вони не проголосували? Чи такого варіанту навіть не розглядалося? Це відкритий тиск на депутатів.

Ігор Вдовін: Це спонукання депутатам виконувати їхню безпосередню роботу. Чому вони не проголосували ще у минулому році, потрібно розбиратися.

– Звідки з’явилася ваша естетика: однакова форма, закриті обличчя, гасла? Деякі порівнюють це з Німеччиною, Іспанією.

Ігор Вдовін: Порівняння з Німеччиною чи іншими тоталітарними державами 20-го століття, я думаю, це роздувають ті, хто грає на руку Москві та їхній пропаганді. Москва весь час кричить, що тут бандерівці, неонацисти.

– А навіщо така естетика?

Ігор Вдовін: Однострій нам зробив наш хороший товариш, який шив форму для великого сегменту українських військових. Він дизайнер, розробив цю форму і показав нашому командиру. Командиру сподобалося і хлопці за власний кошт собі придбали. Це просто гарна форма.

ОСТАННІЙ ВИПУСК ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)