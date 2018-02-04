Екс-глава МВС вказав на можливе порушення закону «Національними дружинами»

«Національні дружини» повинні пройти реєстрацію у Міністерстві юстиції та діяти з поліцією, в іншому випадку діяльність організації незаконна, адже порушує закон про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону. Про це в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») заявив колишній міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.

«По-перше, всі організації повинні зареєструватися в Міністерстві юстиції. В законі прописано, що об’єднання, яке працює в сфері охорони громадського порядку, повинне бути узгоджене з Нацполіцією. По-друге, всі особи проходять перевірку на предмет судимості, алкогольної чи наркотичної залежності. Після цього органами місцевої влади їм видається відповідне посвідчення і лише після цього вони мають право проводити свою діяльність з охорони громадського порядку спільно з поліцією чи прикордонниками. Якщо цього не зроблено, організація діє поза правовим полем України. А враховуючи те, що міністр МВС Арсен Аваков заявив, що він не допустить існування таких організацій паралельно з діяльністю правоохоронних структур, не думаю, що було якесь узгодження «Нацдружин» із МВС», – наголосив він.

За словами Могильова, законом заборонено використовувати мисливську зброю для охорони громадського порядку, обов’язковим є і зазначення джерел фінансування.

«Нацдружина» не повинна мати жодного натяку на воєнізований стан. А ці люди проводять стройову підготовку, вогневу підготовку, мають відповідну форму. Це все є порушенням закону про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», – додав екс-міністр.

28 січня у Києві учасники організації «Національні дружини» склали присягу «на вірність і служіння українському народу». Понад 600 учасників організації провели ходу центром міста. Ця хода викликала обурення у соцмережах. Як заявляють у «Національному корпусі», мета діяльності громадської організації «Національні дружини» – забезпечення порядку в українських містах.

«Національні дружини» та партія «Національний корпус» є ідеологічно спорідненими та «побратимськими» організаціями, заявили Радіо Свобода у партії.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що «Національні дружини» можуть існувати як громадянські організації, ніяких мілітарних рухів в Україні не може бути.

Проти організації «Національні дружини» у Києві виступили і кілька десятків активістів, організувавши відповідний марш у центрі Києва.