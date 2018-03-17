У Дніпрі провели «Марш добровольців»

У Дніпрі центральними вулицями урочистою ходою пройшли учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, громадські активісти. «Марш добровольців», приурочений до Дня добровольця, зібрав понад півтори тисячі учасників із різних куточків України – від Закарпаття до Донбасу.

Захід почався з хвилини мовчання у пам’ять про загиблого 20-річного бійця полку «Азов», дніпрянина Марка Гудзовського, який від важкого поранення в зоні АТО цими днями помер у місцевій лікарні імені Мечникова.

«14 березня Україна вдруге святкувала День добровольця. Сьогодні ми вийшли сюди, щоб показати, що ті дніпряни, які 2014 року зупинили російську агресію, нікуди не поділись, що Дніпро був і залишається форпостом оборони. 14 березня для нас стало чорною датою. Цього дня в лікарні помер від поранення, зазнаного від кулі ворожого снайпера, Марк Гудзовський, позивний «Упрямий», він чотири дні боровся зі смертю, виправдовуючи свій позивний. Вшановуємо Марка, вшановуємо всіх, хто поклав свої життя в боротьбі з окупантом», – сказав співорганізатор маршу Денис Котенко.

Учасники заходу пройшли від Музею АТО до Дніпропетровської облдержадміністрації центральними вулицями міста. В руках вони тримали синьо-жовті прапори, а також банер із написом «Вони захистили Україну» і зображенням шевронів бойових підрозділів Збройних сил України та добровольчих формувань.

«Тут різні підрозділи, різні бригади – і 25-а, і 40-а, і 93-я. Усі вони, перші хвилі, – всі були добровольці. Учасники представляють різні міста – від Ужгорода до Херсона, є навіть із Криму. Це акція неполітична, це захід добровольців і захисників нації», – сказав Радіо Свобода представник батальйону «Айдар» Олександр Мотрюк.

На Алеї Слави біля облдержадміністрації учасники ходи поклали квіти до стел із портретами бійців, загиблих у бойових діях на Донбасі.

День українського добровольця 14 березня почали відзначати лише у 2017-му. Саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.