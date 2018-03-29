Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Березень 2018, Київ 16:46
Новини | Політика

Суд у Москві заочно засудив громадянина Росії за приєднання до батальйону «Азов» на Донбасі

Спеціальний підрозділ Національної гвардії України «Азов» під час проведення «Широкинської операції» (скріншот відео спецпідрозділу «Азов»)

Суд у Москві 29 березня заочно засудив громадянина Росії Романа Железнова до чотирьох років позбавлення волі за участь у збройному конфлікті на Донбасі в лавах українського батальйону «Азов». Прокурори звинуватили Железнова в тому, що він є найманцем, і суд погодився з позицією обвинувачення.

Внаслідок конфлікту, який розпочався у квітні 2014 року, на Донбасі загинули понад 10 тисяч 300 людей.

Росія заперечує, що вона солдати її регулярної армії ведуть бойові дії ій разом із підтримуваними Москвою сепаратистами. Київ і НАТО вказують на очевидні докази прямої участі збройнх сил Росії в конфлікті.

Не було ще жодного відомого випадку, коли Росія звинуватила б будь-кого в найманстві за фактом приєднання до сепаратистів, але російські суди вже розглядали справи громадян, обвинувачених у бойових діях на боці України.

У червні 2017 року суд у місті Самара засудив місцевого жителя Артема Широбокова до п’яти років позбавлення волі за участь у батальйоні «Азов».

Артем Широбоков, засуджений у Росії за участь у батальйоні «Азов»
Артем Широбоков, засуджений у Росії за участь у батальйоні «Азов»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG