Ціни на цигарки зростуть, а прибутки виробників зменшаться: чому тютюнові компанії можуть закрити виробництва в Україні?

Закриттям 50 тисяч робочих місць погрожують виробники тютюнової продукції. Припинення виробництва в Україні вони називають можливим вимушеним заходом. До цього можуть призвести нові законодавчі норми, які практично позбавляють виробників прибутку, заявляють у тютюнових компаніях. Натомість в уряді це називають шантажем і переконують, що йдеться про боротьбу з тіньовим ринком цигарок. Експерти зауважують, що владі доведеться шукати компроміс із виробниками, щоб не втратити бюджетні надходження та не відлякати від України потенційних інвесторів.

Ухвалений 4 жовтня 2019 року Верховною Радою України законопроєкт №1049 «Про внесення змін до законів щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів» призведе не лише до істотного подорожчання тютюнових виробів, а й до збільшення прибутків мереж оптової і роздрібної торгівлі цими товарами, заявляють експерти.

Закон стосується створення єдиного податкового рахунку. Його внесли нібито для синхронізації зі змінами в Податковий кодекс від монобільшості ще наприкінці серпня. Але перед другим читанням в нього були внесені правки. Однією із них передбачається, що виробники та імпортери цигарок мають продавати свою продукцію компаніям із ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами за ціною не більшою ніж 80% від роздрібної вартості, встановленої виробником. У свою чергу оптові постачальники повинні продавати цигарки компаніям із ліцензією на роздрібну торгівлю тютюновими виробами за ціною не вищою від 87% від роздрібної, встановленої виробником.

Тож закон передбачає фіксовану маржу для оптових постачальників цигарок – 7%, а також фіксовану маржу для роздрібних продавців цигарок – 13%. Експерти підрахували, що загалом українські торговці тютюном отримають додатковий прибуток близько 300 мільйонів доларів. Тим часом у світі ринкова маржа постачальників і роздрібних продавців цигарок складає 3-4% для оптових компанії та 3-6% для роздрібних.

Нині близько 65% вартості цигарок складаються із акцизного податку та ПДВ. Тобто виробникові після продажу товару дистриб'юторам лишається 15% від ціни, які мають повернути собівартість і забезпечити бодай мінімальну прибутковість. Через це легальні виробники сигарет в Україні – міжнародні компанії «Філіп Моріс», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» – заявили, що впровадження фіксованої маржі для оптових постачальників і роздрібних продавців тютюнових виробів призведе до згортання виробництва цигарок в Україні.

Там йде боротьба і шантаж. У Верховній Раді є пропозиція жорсткого регулювання прибутку дистрибюторів

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що тютюнові компанії, які працюють в Україні, хочуть для себе кращих умов і шантажують уряд закриттям бізнесу. Про це він написав у Facebook.

«Там йде боротьба і шантаж. У Верховній Раді є пропозиція жорсткого регулювання прибутку дистриб'юторів. Причина – тіньовий ринок и дистриб'ютор-монополіст. Наскільки це правда – не знаю», – написав Милованов.

Компанії-виробники тютюнової продукції заявляють, що їм доведеться або збільшити ціну на свою продукцію в межах до 10 гривень за пачку, або ж припинити виробництво в Україні. Разом із тим наступного року вчергове виросте вартість акцизу на тютюнові вироби. Якщо за 8-річним планом, встановленим законом від 2017 року, акциз мав би подорожчати на 20%, то лобійований депутатами від «Слуги народу» законопроєкт №1210 передбачає зростання ставки у 2,5 рази. Виробники цигарок заявляють, що такі умови зроблять їхню продукцію неконкурентоспроможною.

Утім, якщо враховувати вартість цигарок у сусідніх з Україною країнах Європейського союзу, то можна зробити висновок, що до втрати конкурентоспроможності українським виробникам тютюнової продукції ще далеко. Про це свідчать обсяги контрабанди цигарок з України до Європи, зауважує експерт Валерій Клочок. На його думку, збільшення цін на цигарки лише зменшить прибутковість такої контрабанди, а відтак і її обсяги.

Виробник просто шантажує уряд і державу. Ми маємо розуміти, що в цьому протистоянні багато політики

«Проблема – в тому, що встановили ціну, за якою виробники мають продавати оптовим покупцям, щоб оптовики мали більшу маржу. Але найбільша проблема – це контрабанда цигарок з України, яка має колосальні об’єми – мільярди гривень. Вивозять не сумками, а фурами. Цей бізнес дуже добре налагоджений.

Заяви виробників тютюнової галузі, що вони підуть з України, загрожують втратою десятків тисяч робочих місць у країні. У моєму розумінні, виробник просто шантажує уряд і державу. Ми маємо розуміти, що в цьому протистоянні багато політики, і воно стосується контрабандного бізнесу. Що дорожчими будуть цигарки українського виробництва, то менш вигідною стає контрабанда», – каже Клочок.

Виробники натомість кажуть, що збільшення цін на цигарки в Україні призведе лише до зростання тіньового ринку тютюнової продукції. Також вони заявляють, що закриття фабрик призведе до втрати 50 тисяч робочих місць. Крім того, такі суперечки між виробниками та державою негативно впливають на перспективи загального зростання економіки, адже відлякує можливих інвесторів, зауважує економіст Андрій Новак. На його думку, державі так чи інакше доведеться шукати компроміс з тютюновими компаніями.

Через те, що в Україні постійно змінюються податкові правила, митні, адміністративні, виникла така негативна реакція, яка виливається у погрози чи наміри закривати виробництво в Україні

«Уряд почав не з того. Треба стимулювати економічне зростання, що має два напрямки: зниження податкового навантаження і паралельно здешевлення грошей – зниження кредитних ставок заради підвищення доступності кредитів. За таких умов підвищується ділова активність, виробничих процесів, торговельних, це стимулює до підвищення темпів економічного росту.

Через те, що в Україні постійно змінюються податкові правила, митні, адміністративні, виникла така негативна реакція, яка виливається у погрози чи наміри закривати виробництво в Україні і переносити його у сусідні держави: Польщу, Угорщину, Румунію чи Болгарію. Через таку непрогнозованість світові компанії висловлюють готовність виробництва в Україні, навіть офіси переносити в більш прогнозовані країни Східної Європи. Це дуже негативний сигнал для інвесторів, адже йдеться про дуже великі світові гіганти виробництва тютюну. Крім того, це лише сприятиме тінізації та виводу виробництва з української території», – вважає Новак.

Тим часом Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 6,5 мільярдів гривень на компанії «Філіп Моріс», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» та дистриб’ютора «Тедіс Україна». Причиною накладання штрафу у відомстві називають узгодження дій та порушення умов чесної економічної конкуренції. Дистрибуційна компанія і тютюнові виробники заявляють, що оскаржуватимуть рішення Антимонопольного комітету.