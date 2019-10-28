Баскетбольне дербі, найкраща юна спортсменка і непереможна українська кобра: 15 спортивних перемог тижня

Три українські футбольні клуби в єврокубках зіграли внічию: «Шахтар» проти хорватського «Динамо», «Олександрія» у матчі з французьким «Сент-Етьєном» та київське «Динамо» з данським «Копенгагеном», сенсаційна перемога жіночого волейбольного клубу «Хімік» у Лізі чемпіонів та баскетбольне українське дербі в Кубку Європи FIBA, де «Київ-Баскет» виявився сильнішим за «Дніпро» – таким насиченим був минулий тиждень на українські спортивні досягнення. Проте і не в командних видах українці змогли гучно заявити про себе. Радіо Свобода традиційно розпочинає понеділок із приємних спогадів – 15 спортивних новин, які варто було не пропустити.

Призери світової першості з ушу

У китайському Шанхаї завершився 15-й чемпіонат світу з ушу. Він був наймасштабнішим за всю історію проведення – понад 1100 спортсменів зі 102 країн. Українці на світовій першості вибороли три нагороди.

Срібним призером став В'ячеслав Крисько. У дисципліні «парна зброя» український спортсмен здобув 9.516 бала, а «золото» виборов Юмей Куі з Південної Кореї.

Людмила Темна у дисципліні «довга зброя» стала третьою, маючи у своєму активі 9.636 бала.

Олена Рябокінь, яка виступала у ваговій категорії до 60 кілограмів у дисципліні «саньда» (повний контакт), виборола бронзову нагороду.

Також Людмила Темна та Олена Рябокінь стали володарками перших «путівок» на Всесвітні ігри з єдиноборств, які відбудуться у 2021 році в Казахстані.

Є перша перемога у регбі

Чоловіча збірна України з регбі-15 розпочала новий сезон у другому за значимістю в Європі дивізіоні – «Трофі». У першому матчі групової стадії «синьо-жовті» вибороли перемогу в збірної Литви. Зустріч завершилася з рахунком 27:10.

Наступний матч підопічні Валерія Кочанова проведуть на виїзді проти команди Нідерландів. Загалом за путівку до наступного «класу» змагаються Україна, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща та Швейцарія. Саме переможець групи виступатиме вже в новому сезоні головного турніру континенту Rugby Europe Championship.

Медальний «зорепад» від важкоатлетів

У Бухаресті завершилася континентальна першість з важкої атлетики серед юніорів та молоді віком спортсменів до 23 років. Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 76 кілограмів. У ривку українка взяла 112 кг, у поштовху – 133 кг, і у сумі двоборства підняла вагу 245 кілограмів.

«Це мій найкращий результат сезону, тому виступом своїм задоволена. Використала всі шість спроб. Але у нашому виді спорту завжди хочеться підняти вагу більше, тому є над чим працювати», – прокоментувала Радіо Свобода свій виступ Ірина Деха.

Також чемпіонами Європи стали Ангеліна Ломачинська, Каміла Конотоп, Дмитро Вороновський.

На крок ближче до чемпіонату світу

Збірна України з футзалу вийшла до елітного раунду європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2020 року. «Синьо-жовті» в основному раунді відбору розгромили команду Косова (7:1), розписали мирову зі Словенією (2:2) та переграли Північну Македонію (5:1). Як результат, підопічні Олександра Косенка здобули сім очок із дев’яти можливих і вийшли до наступного етапу з другого місця у групі.

Уже 7 листопада стануть відомі наступні суперники України, а елітний раунд відбору запланований на 28 січня – 2 лютого 2020 року.

Непереможна дзюдоїстка

Чергове «золото» від зірки українського дзюдо Дар’і Білолід. На турнірі Grand Slam в Абу-Дабі українка знову довела, що вона – королева вагової категорії до 48 кілограмів. У фіналі унікальна українська дзюдоїстка не залишила жодних шансів Маруші Штангар зі Словенії і вже через хвилину суперниця лежала на татамі. На шляху до золотої нагороди «українська анаконда», як називають Дар’ю Білодід, перемогла Марі Ді Варгас Лей із Чилі, Катаріну Менц із Німеччини та Сабіну Гіліазову з Росії.

Ще один представник України – Яків Хаммо – став срібним призером турніру у ваговій категорії понад 100 кілограмів.

Без сенсацій не обійшлося

Стали відомі всі команди, які зіграють в 1/8 Кубку України з баскетболу.

Прогнозовано до наступного раунду здобули путівки більшість команд Суперліги. «Прометей» (Кам’янське) розчавив команду з Новомосковська – 105:62, 115:55, «Запоріжжя» подолало «Старий Луцьк - Університет» – 89:62, 97:68, «Дніпро» познущалося над «Маріуполем» – 115:54, 99:43, БК «Одеса» виграв у «Рівне» – 87:50, 110:60,«Хімік» катком проїхався по «Маріуполю-2» –​ 142:17, 126:47, «Черкаські Мавпи» не залишили шансів «Говерлі» – 95:46, 66:53, «Миколаїв» був сильнішим за «Калуш» – 88:41, 94:51, а «Київ-Баскет» з легкістю розібрався з «Львівською Політехнікою» – 118:66, 116:45.

А ось справжні баталії за місце у наступному етапі вирували в Харкові, де зустрілися «Соколи» та «Політехнік». Харківське дербі завершилося перемогою перших – 72:66, 66:53, проте команда порушила регламент – випустила на майданчик одночасно чотирьох легіонерів. Як результат, технічна поразка «Соколів» у кубковій серії, тому «Політехнік» боротиметься в 1/8.

З усіма результатами ігор можна ознайомитися на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 13–17 листопада та 20–24 листопада.

Усі пари 1/8:

«КСЛІ-Київ-Баскет» – «Запоріжжя»

«Дніпро» – «Ніко-Баскет» (Миколаїв)

«Житомир» – «Хімік-2» (Южне)

«Прометей» (Кам’янське) – «Одеса»

«Тернопіль-ТНЕУ» – «Політехник» (Харків)

«Дніпр-2» – «Хімік» (Южне)

«Черкаські Мавпи» – «Київ-Баскет»

«Миколаїв» – «Кривий Ріг»

9 медалей кікбоксерів

Українці вибороли 9 нагород на світовій першості з кікбоксингу WAKO та потрапили до топової шістки серед усіх команд-учасниць. На рахунку «синьо-жовтих» по 3 золоті, срібні та бронзові нагороди. Чемпіонами стали Роман Головатюк (вагова категорія понад 91 кг), Олександр Українець (вагова категорія до 67 кг) та Віталій Дубіна (вагова категорія до 71 кг). Усі троє змагалися у розділі К1.

Чинний чемпіон Всесвітніх ігор Віталій Дубіна довів, що його перемога у Вроцлаві в 2017 році була невипадковою.

«У моїй ваговій категорії найбільша кількість учасників – 25, тому я провів 5 боїв – із опонентами з США (3:0), Ізраїлю (2:1), Греції (3:0), Туреччини (3:0) та Хорватії (3:0). Кожен бій був по-своєму важкий та усі суперники небезпечні. Задоволений тим, що навіть коли в бої щось йшло не за моїм сценарієм, то швидко із секундантом знаходили раціональне та правильне рішення, що допомагало мені перемогти», – прокоментував свій виступ Радіо Свобода Віталій Дубіна.

Золотий «тандем»

Українсько-словенська пара тенісисток Людмила Кіченок – Андреа Клепач стала чемпіонкою турніру WTA Elite Trophy, який завершився в китайському Чжухаї. У фіналі цей тандем за 1 годину 21 хвилину виграв у дуету з Китаю Дуань Інін та Янь Чжаосюань з рахунком 6:3, 6:3.

Людмила Кіченок вже другий рік поспіль виграє малий Підсумковий турнір WTA Elite Trophy в парному розряді. У 2018 році цей трофей українка здобула в дуеті з сестрою Надією. Загалом для Людмили це вже четвертий титул WTA у кар’єрі.

Українські спортсмени у топовій десятці

У китайському Ухані завершилися VII Всесвітні ігри серед військовослужбовців, у яких брало участь 10 тисяч спортсменів зі 110 країн світу. Українці вибороли 33 медалі: 5 золотих, 13 срібних та 15 бронзових. Чемпіонами стали Наталія Прищепа (біг на 800 метрів), Ігор Рейзлін (фехтування, шпага), Павло Коростильов (стрільба з великокаліберного пістолета на 25 м), Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна (стрільба з гвинтівки на 50 м лежачи, командний виступ) та Сергій Фролов (плавання на 1500 м вільним стилем).

Срібні та бронзові медалі українські спортсмени здобули з легкої атлетики, плавання, фехтування, стрільби, вільної боротьби, дзюдо, військового п’ятиборства та стрибків у воду.

Найкращий шахіст у світі

Євген Штембуляк став чемпіоном світу з шахів серед юніорів у віковій категорії до 20 років. Завдяки 7 перемогам та 4 нічиїм українець набрав 9 очок із 11 можливих та став найкращим у світі. Цікаво, що у вирішальній партії 11-го туру Штембуляк переграв росіянина Володара Мурзіна. Міжнародна шахматна федерація (ФІДЕ) назвала українця «людиною дня».

«Початок турніру був найважчим, відчувалася велика різниця у часі – 10,5 годин. В цілому турнір був дуже сильний. Щонайменше 20 чоловік претендували на заповітну трійку. Радію, що мені вдалося не програти жодної партії і зберегти лідерство до кінця турніру. Останній тур був найскладнішим в першу чергу психологічно. Я грав білими і розумів, якщо буде нічия, то я стану першим за додатковими показниками. Тому я намагався грати надійно, але мені вдалося виграти партію, й турнір в цілому», – розповів Радіо Свобода Євген Штембуляк.

Крім того, у чемпіонаті серед дівчат вдало виступила 16-річна Марія Бердник. Українка набрала 8 очок із 11 та поділила 3-5 місце, але за додатковими показниками все ж таки стала четвертою. До «бронзи» Бердник не вистачило лише 0,5 бала.

«Папаченко»: визнання та документальний фільм

Тренер та батько чемпіона за версіями WBO, WBA, WBC в легкій вазі «СуперВасі» – Анатолій Ломаченко – отримав спеціальний пояс WBC за вагомий внесок у розвиток боксу. Його давно вважають найкращим тренером сучасності, а вболівальники жартома називають «Папаченко», хоча сам Анатолій Ломаченко не дуже любить давати інтерв'ю, фотографуватися й взагалі – публічне життя. Цікаво, що вже сьогодні на Міланському кінофестивалі FICTS покажуть документальний фільм про українського видатного тренера боксу – «Папаченко»

Видатний футболіст та тренер

Не припиняють українці радіти успіхам головного тренера національної збірної з футболу. Але цього разу Андрій Шевченко все ж таки потрапив у новини, як футболіст, а не коуч. Авторитетне британське видання The Independent склало рейтинг 100 кращих футболістів ХХI століття. Екс-форвард київського футбольного клубу «Динамо», італійського«Мілана» та лондонського «Челсі», володар «Золотого м’яча» у 2004 році Андрій Шевченко став 19-м.

Очолив рейтинг форвард іспанської «Барселони» Ліонель Мессі, далі футболіст італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду, а третім став екскапітан «Барселони» та катарського клубу «Ас-Садд» Хаві.

Юна «зірка» Європи

Легкоатлетку Ярославу Магучіх визнано найкращою юною спортсменкою Старого світу. У вересні вісімнадцятирічна чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор стала другою в стрибках у висоту, взявши 2,04 метра. Це не лише особистий рекорд українки, але й світовий рекорд серед спортсменів віком до 20 років.

Крім того, цьогоріч Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи серед спортсменів віком до 20 років, підіймалася на п’єдестал «Діамантової ліги», а також стала наймолодшою представницею стрибків у висоту, яка підкорила 2 метри.

Дніпряни у топі Кубку Європи FIBA

Гравець «Дніпра» Максим Корнієнко очолив рейтинг найкращих підбираючих Кубка Європи FIBA. За результатами кваліфікаційних матчів та першої ігри проти «Київ-Баскету» в груповому раунді дніпрянин робить 13.0 підбирання (2.3 підбирання у нападі).

Традиційно після кожного етапу FIBA публікує найкращі моменти минулих матчів. У топовій п'ятірці знову гравець «Дніпра». Лише подивіться на цей приголомшливий данк Іссуфа Санона

Також у топ-5 найкращих гравців за асистами потрапив ще один гравець «Дніпра». Генрі Дугат став четвертим, маючи в своєму активі в середньому 6.7 передачі за гру.

Українці за кордоном

Футболіст Роман Яремчук допоміг бельгійському «Генту» не програти у матчі Ліги Європи проти німецького «Вольфсбурга». Українець відзначився дублем (41,90 хв.) та зрівняв рахунок.

Ще один український футболіст Руслан Малиновський, який виступає за «Аталанту», реалізував пенальті у матчі проти «Манчестер сіті» в рамках групового раунду Ліги чемпіонів, але це не допомогло команді виграти. Матч завершився поразкою «Аталанти» –1:5.

Не менш результативні виступи баскетболістів за кордоном. Команда «Кастор Брейн», в якому грає українка Олеся Малашенко, здобув першу перемогу в Євролізі, у матчі проти «ТТТ Ріга» – 76:71 (18:20, 21:23, 23:15, 14:13).

Катерина Римаренко у складі польського баскетбольного клубу «Артего Бидгощ» святкувала перемогу в Єврокубку над клубом «Лулео» зі Швеції – 72:62 (16:17, 24:2, 11:22, 21:17).

«Готувалися серйозно. Хоча можна сказати, що це не найсильніший суперник у нашій групі. Але недооцінювати нікого не можна. Тим більше, грали на виїзді, а це завжди важче. Гра була важкою, все вирішувалося на останніх хвилинах. В цілому, задоволена, що виграли. Але дуже багато помилок припустилися. Сподіваюся, що з кожною грою лише будемо набирати обертів та виступати краще», – прокоментувала Радіо Свобода виступ команди Катерина Римаренко.

А яку перемогу українських спортсменів запам'ятали ви?