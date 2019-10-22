Волейбол: «Хімік» сенсаційно переміг у матчі третього раунду Ліги чемпіонів

У Чехії завершився перший матч третього раунду Ліги чемпіонів, де місцевий жіночий волейбольний клуб «Оломоуц» приймав «Хімік» (Южне, Одеська область).

Перемогу прогнозували п'ятиразовому чемпіону Чехії, і «Оломоуцу» дійсно вдалося нав'язати свій сценарій у першому сеті. Проте українкам вдалося змінити хід гри. Матч завершився з рахунком 2:3 (25:22, 11:25, 25:23, 20:25, 13:15) і сенсаційною перемогою «Хіміка».

Матч-відповідь відбудеться 29 жовтня у Южному.

Чемпіон України «Хімік» у другому кваліфікаційному раунді переміг хорватську «Младость» за підсумками двох ігор.

На виїзді український клуб поступився з рахунком 3:0, потім із таким же результатом вдома виграв, тож путівку до наступного раунду розіграли у «золотому сеті», де українки не залишили шансів суперницям – 15:8.

