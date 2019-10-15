Волейбол: «Хімік» пробивається у наступний етап Ліги чемпіонів

Жіночий волейбольний клуб «Хімік» (Южне, Одеської області) вдома виграв матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Чемпіонки України виявилися сильнішими за «Младость» з Хорватії. Домашня зустріч завершилась з рахунком 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) на користь «синьо-жовтих»

Перший матч проти хорваток «Хімік» програв на виїзді. Тож путівку до наступного раунду розіграли у «золотому сеті», де українки не залишили шансів суперницям – 15:8.

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Хімік» зіграє проти команди «Оломоуц» з Чехії. Перша зустріч для українок відбудеться на виїзді 22 жовтня, а матч-відповідь зіграють через тиждень після цього.