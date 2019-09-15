П'ять Ліг Чемпіонів за участю українських клубів, які варто не пропустити

18 вересня донецький «Шахтар» стартує у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Проте не лише «гірники» цієї осені боротимуться за звання найкращих на континенті. Українські команди також представлені у баскетбольній, гандбольній, волейбольній, міні-футбольній та футзальній Лігах Чемпіонів. За кого та коли вболівати, які шанси та хто протистоятиме клубам з України? Радіо Свобода підготувало шпаргалки для українських вболівальників.

«Мотор» у гандболі

Гандбольний клуб «Мотор» вже сьогодні продовжить свій шлях у Лізі чемпіонів. Суперниками запорозької команди у груповому раунді стали клуби: македонський «Вардар», угорський «Веспрем», польський «Віве Кельце», французький «Монпельє», португальський «Порту», німецький «Кіль» та беларуський БГК ім. Мєшкова. Такий жереб у ЗМІ вже назвали «групою смерті», адже проти українців зіграють чемпіони останніх чотирьох сезонів Ліги Чемпіонів.

Розпочне груповий раунд «Мотор» з виїзного матчу проти чотириразового фіналіста Ліги Чемпіонів «Веспрем». На національному рівні угорський клуб ставав чемпіоном 26 разів. Воротар «Веспрема» Арпад Штербік – найтитулованіший гандболіст VELUX EHF Champions League. Він чотири рази підіймав над головою кубок Ліги чемпонів: тричі у складі іспанського «Сьюдад Реала» і один у македонському «Вардарі».

«Суперник дуже важкий. За останні п'ять років вони чотири рази грали у фіналі чотирьох. Добре укомплектована команда – на кожне ігрове місце у них три кандидати. Причому це сильні гравці, зірки гандболу. Це і чемпіони світу, Європи і Олімпійських ігор. Це буде не просто важка гра, а надважка для нас. Проте і ми, і суперники будемо настроюватися лише на перемогу», – прокоментував головний тренер «Мотора» Микола Степанець.

З «Веспрем» команда вже грала і поступалася, каже капітан «Мотору» Захар Денисов. Але запорізькі хлопці готові «битися».

«Дуже добре, що ми вже граємо у SEHA-Лізі, тому встигли влитися у сезон. Ми вже у роботі, готові грати і немає жодних побоювань. У нас неймовірно сильна група у Лізі чемпіонів і це черговий виклик для нас. Ми маємо перевірити, на що ми здатні!», – каже Денисов.

Свій перший домашній матч в рамках Ліги чемпіонів «Мотор» проведе 29-го вересня проти дворазового чемпіона македонського «Вардарма». З повним розкладом можна ознайомитися на сайті запорізької команди.

«Київ-Баскет» у баскетболі

17 вересня віцечемпіон української першості «Київ-Баскет» зіграє на виїзді свій перший кваліфікаційний матч в БЛЧ. Суперником киян став семиразовий та чинний чемпіон Австрії – Капфенберг.

«Незручна команда, швидка, добре укомплектована, там грають сім іноземних баскетболістів: чотири з США та три з Балкан. Досвідчений клуб, який знає, що він робить на майданчику. Крім того, їхній тренер свого часу був коучем збірної Австрії. Дуже небезпечний суперник для нас, особливо на виїзді», – прокоментував Радіо Свобода головний тренер «Київ-Баскета» Айнарс Багатскіс.

У киян у цьому сезоні майже «з нуля» створена команда. З минулого року залишилося лише три гравці, змінився і головний тренер. Влітку «Київ-Баскет» провів тренувальні збори у Латвії, де зіграли п’ять спарингів: WEF (79:56), двічі Калева (93:77, 84:75), Рапли (89:74) і П’єно Жвайгждес (92:83).

«У Ризі у нас був дуже продуктивний тренувальний збір. Команда працювала при великому навантаженні – 5 днів не було вихідних, щодня два тренування і три гри одна за одною. У хлопців є бажання вигравати, якась правильна «дикість» на полі, але водночас– вони контролюють свої емоції. Мені важливо було побачити, як гравці реагуватимуть, коли вже надто перевантажені,немає сил. Чи будуть боротися чи зупиняться? Звичайно, завжди можна краще підготуватися, але наразі я задоволений командою», – каже головний тренер «Київ-Баскета» Айнарс Багатскіс.

Літнього міжсезоння вистачило, щоб зіграти та знайти взаєморозуміння, каже гравець «Київ-Баскета» Максим Пустозвонов.

«Під час зборів зігралися, «притерлися», стали розуміти один одного на майданчику з півслова. У нас зібралася хороша команда – дружня, позитивна, з почуттям гумору. Дуже правильна атмосфера в колективі і це дуже важливо.Суперник важкий, але у нас два матчі, тому і в атаці, і в захисті потрібно догравати до кінця. Розслаблятися ні на секунду не можна. Я з цим свого часу стикався. Навіть, якщо в кінці гри результат буде позитивний, все одно не можна зупинятися. Мені здається, краще, що ми граємо відповідний матч вдома, бо вже будемо знати результат першої зустрічі, а тут, у Палаці спорту вже виграти допоможуть вболівальники – наш шостий гравець», – прокоментував Радіо Свобода Максим Пустозвонов.

Підтримати киян вдома можна буде 20 вересня. Матч розпочнеться о 19.00 у Палаці спорту.

«Шахтар» у футболі

Єдиний представник України у футбольній Лізі чемпіонів – донецький «Шахтар» - потрапив у групу разом з англійським «Манчестер Сіті», «Динамо» (Загреб, Хорватія) та італійською «Аталанта».

Головний тренер донеччан Луїш Каштру вважає, що «гірники» стануть незручним суперником для всіх команд.

«Загребське «Динамо» полюбляє будувати свої атаки завдяки трикутникам на флангах. У них дуже хороші показники як в атаці, так і в захисті. «Манчестер Сіті» прагне володіти м'ячем на полі суперника, домінувати. Увесь світ знає, як вони поводять себе на полі. Багато команд та тренерів черпають натхнення зі стилю гри манкуніанців. У них багато індивідуально сильних гравців, які також сильні колективно. Це група трьох чемпіонів, а також є команда, яка вперше бере участь у Лізі чемпіонів, – це Аталанта. Гасперіні дуже любить захищатися за схемою з п'ятьма захисниками. Гравці бергамасків завжди дуже добре підготовлені і люблять швидко проводити свої атаки» – сказав Каштру в ефірі Шахтар TV.

Свій перший матч «гірники» проведуть 18 вересня вдома проти англійського клуба. Що цікаво, вже втретє жереб зводить донецький «Шахтар» з «Манчестер Сіті». До цього часу, «гірникам» вдавалося лише одного разу переграти англійців.

«Хімік» у волейболі

Жіноча волейбольна команда «Хімік» 9 жовтня зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти хорватської «Младості». Це чинний чемпіон національної першості Хорватії, який в минулому році жодного разу не зазнав поразки. У Кубку Виклика – 2019 «Младость» грала з швейцарським «Шаффхаузеном» та поступилася: вдома (0:3) на виїзді (1:3).

«Хімік» цього літа також оновився. З команди «пішло» одразу 5 гравців, тож зараз дівчата награють зв’язки та напрацьовують взаєморозуміння. Для цього у «Хіміка» два турніри – у Житомирі та у Мінську, а вже потім боротьба у Лізі чемпіонів.

«Дуже хочемо потрапити до групового етапу. У нас вже був досвід кваліфікації, але тоді ми не скористалися шансом та поступилися краснодарському «Динамо». Ліга Чемпіонів – це не лише престиж, але й колосальний досвід для гравців. Коли ти граєш з найсильнішими, то й прогресуєш швидше. Неважливо, хто саме наш суперник, треба грати на максимум та вигравати. Я пам'ятаю, коли ми боролися з «Фенербахче», то там був топовий склад. Там кожна дівчина – це зірка. Та жКім Йон Кьон, яку було визнано найкращою волейболісткою лондонської Олімпіади. Але потрібно грати і проти таких досвідчених команд. Не боятися, нав'язувати свою гру, не допускати помилок і все можливо», – каже гравчиня «Хіміка» Дарія Степановська.

А вже 15 жовтня «Хімік» зіграє вдома. За словами Дарії Степановської, розраховують на допомогу вболівальників, адже у рідному місті Южне завжди підтримують волейболісток, хоча останнім часом трохи зменшилася кількість відвідувачів на змаганнях.

«Останні дев’ять сезонів ми були чемпіонами України, тож наші вболівальники до цього вже звикли. Тому для них немає інтриги, а отже, і втрачається інтерес до ігор. А тут Ліга Чемпіонів. Найсильніші команди континенту. Це зовсім інший рівень, сильний супротив, динаміка, а отже має бути багато вболівальників», – каже Дарія Степановська.

«Продексім» у футзалі

8-12 жовтня в Бельгії триразовий чемпіон України з футзалу херсонський «Продексім» гратиме проти команд з Бельгії («Халле-Гоойк»), Азербайджана («Араз») та Португалії («Бенфіка»). За словами головного тренера українського клубу Хаві Родрігеса, саме португальці стануть викликом для «Продексіма».

«Бенфіка» грає в інший футзал, не такий, як інші суперники. Але сильні і «Халле-Гоойк», і «Араз», і вигравши у них, ми зможемо пройти далі. Команда тільки-но завершила п'ятитижневі збори, крім того, вже зіграли у Супер-Кубку, а тепер починається і національна першість, а потім два тижні, щоб ще краще підготуватися до Ліги Чемпіонів. Уже видно, що це не просто конкретні гравці, а справжня команда, вимальовуються схеми. Будемо робити все, щоб до Ліги Чемпіонів «Продексім» був в ідеальній формі», – прокоментував Радіо Свобода Хаві Родрігес.

«Агромат» у міні-футболі

Київський клуб «Агромат» уже виступив на EMF Euro Cup 2019 в Італії та став першим українським міні-футбольним клубом, який змагався на такому турнірі.

У груповому етапі Ліги Чемпіонів кияни протистояли командам з Румунії, Хорватії, Туреччини та Боснії і Герцеговини. Загалом «Агромат» поступився лише одного разу і за чотири матчі набрав 9 очків, що дозволило киянам посісти друге місце у групі та вийти до 1/8. За путівку до чвертьфіналів українська команда боролася з румунською «Борусією» та виграла з рахунком 1:3. А ось у півфінал киян не пропустила команда з Ізраілю та не вистачило трохи фортуни. «Агромат» поступився по пенальті – 7:6.

Також серед цьогорічних досягнень команди – перемоги на «AgroСup-2019» та «FABU Eurobuilders Cup-2019».

Тримаємо кулаки за українські команди в усіх Лігах чемпіонів.