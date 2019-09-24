Українські волейболісти увійшли в історію – 7 фактів

Вперше за 14 років вийшли до чемпіонату Європи… Вперше за 22 роки здобули перемогу на континентальній першості… Вперше зіграють у чвертьфіналі. Чоловіча збірна України з волейболу цього року не перестає вражати та радувати вболівальників сенсаційними іграми. Уже сьогодні «синьо-жовті» поборються за вихід до півфіналу чемпіонату Європи з командою Сербії. І цей матч буде по-справжньому важким для українців. Але попри результат, ці хлопці вже увійшли в історію українського волейболу, проте мають всі шанси покращити свій результат. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про історичні виступи «синьо-жовтих».

Шлях до чвертьфіналу

У груповому етапі збірна України переграла чехів і чорногорців (рахунки матчів 3:1), поступилася команді Нідерландів та полякам (0:3), не залишила шансів естонській збірній (3:0). Але вийшла з групового етапу. В 1/8 підопічні Угіса Крастініша в драматичному матчі обіграли збірну Бельгії (3:2). У чвертьфіналі українці зустрінуться з бронзовим призером «Євро-2017» та півфіналістом чемпіонату світу-2018 командою Сербії.

Найкращий результат

Для чоловічої збірної України з волейболу це вже п'ята континентальна першість. На чемпіонаті Європи у 1993 році «синьо-жовті» посіли шосте місце. Дев'ятими українці стали через два роки. У 1997 році замкнули топ-7, а ось найгірший результат збірна України продемонструвала у 2005 році, коли завершила змагання дванадцятою. Тож потрапляння у чвертьфінал – це вже історичне досягнення для української команди.

Історичний тренер

Кар’єру волейболіста Угіс Крастініш завершив у 2008 році, а до цього року двічі ставав чемпіоном Фінляндії та кращим гравцем у 2005 році. Як тренер розпочав працювати у фінському клубі «ВаЛеПа», де працював у 2009–2016 роках і за цей час двічі ставав переможцем національної першості. У 2015 році «ВаЛеПа» пробилася до чвертьфіналу Кубку ЄКВ – і це був її найкращий результат.

В Україні Угіс Крастініш почав працювати три роки тому. Під його керівництвом «Барком-Кажани» двічі ставали чемпіонами України, тричі володарями Кубку України і двічі Суперкубку.

А «синьо-жовтих» Крастініш очолив у 2017-му і одразу привів до «золота» Євроліги.

Найкращий гравець етапу 1/8

Капітан збірної України Олег Плотницький увійшов до переліку кращих гравців 1/8 фіналу турніру.

Волейбол у Олега, як-то кажуть, в крові. Його батьки також обрали саме цей командний вид спорту. Олег почав тренуватися з першого класу, а за ці майже 15 років Плотницький став єдиним українським представником в найсильнішій волейбольній лізі («Серії А»).

Також у добірку Олега звання MVP «Євро-2016» і срібна нагорода континентальної першості цього ж року серед молоді, перемога у Євролізі. Крім того, Олег відомий своїми виступами і у пляжному волейболі. Тут і «срібло» чемпіонату світу серед спортсменів віком до 19 років, і «бронза» континентальної першості U-20 тощо.

Найкращий блокуючий

Центральний блокуючий Юрій Семенюк очолив «турнірну таблицю» кращих гравців континентальної першості за кількістю блоків. За шість матчів українець вдало «блокував» 20 разів. Цікаво, що грати у волейбол Семенюк почав у 20 років, до цього працював у магазинах. Крім цього, Юрія можна не лише «побачити» під час гри, але й почути. Емоційні вигуки після результативних блоків та найяскравіше святкування – це «фішки» Семенюка.

Найбільша кількість передач

Владислав Діденко зараз тримається на сьомій сходинці у десятці кращих зв'язуючих цього турніру. Ефективність його передач дорівнює 49,7%, а заробив він 8 очок.

Найкращий «снайпер»

Дмитро Вієцький – наймолодший гравець збірної, проте за плечима хлопця участь у європейських кубках, виступи за сербський клуб та «срібло» молодіжного чемпіонату Європи 2016 року. Наразі Вієцький став 11-м «снайпером» континентальної першості, маючи в своєму активі 87 очок.

Отже, сьогодні, 24 вересня, о 21:20 вмикайте UA: Перший та вболівайте за чоловічу збірну України з волейболу.