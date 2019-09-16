Баскетбольна «Ліга нації»: українська «бронза» та найрезультативніший виступ

У Будапешті завершилися І World Urban Games, де українські спортсмени стали переможцями у показовому виді – веслування у приміщенні – та здобули дві бронзові нагороди у паркурі й баскетболі 3х3. Цікаво, що нагороди чоловічої збірної U23 у фіналі «Ліги нації» стали найкращим результатом серед усіх «синьо-жовтих» команд із баскетболу 3х3 цього сезону. Сьогодні призери повернулися додому, але попереду не відпустки, а підготовка до наступного, не менш важливого старту. Про плани на майбутнє, принципових суперників та результативних дівчат команди розповіли Радіо Свобода.

Бронзові перемоги від чоловічої збірної

Чоловіча збірна U23 на фінал «Ліги нації», який проводився в рамках І World Urban Games, їхала в статусі лідерів Центрально-Східної конфедерації. Євген Балабан, Микита Руслов, Іван Ткаченко та Олександр Мусієнко трохи «валідольно» вийшли з групи.

У перший день змагань виграли у команди Польщі – 22:8, проте поступилася суперникам із Росії – 10:21, тож путівка до чвертьфіналу залежала від гри другого дня з командою Румунії. Тож змусили хвилюватися, але матч завершився з рахунком 17:13. Як результат, українці посіли друге місце у групі. У чвертьфіналі вони не залишили шансів команді Нідерландів – 22:9. У боротьбі за путівку до фіналу «синьо-жовті» в овертаймі поступилися французькій команді, яка і тріумфувала в фіналі «Ліги Нації». А українці стали бронзовими призерами, вигравши у збірної Білорусі. Хоча, за словами самих гравців, хотіли і могли піднятися на вищі сходинки п'єдесталу.

«Вважаю, що програли півфінальний матч проти Франції через кілька своїх власних помилок наприкінці гри. Мені здається, що овертайм – це більше фортуна та вдача. Гра всього до двох набраних очок, тому будь-яке неправильне рішення, атака чи кидок – може бути поразкою. Якщо в грі ти ще можеш щось змінити, відігратися, то в овертаймі – вже ні. Ми першими забили, але трошки не пощастило. «Важкий» кидок нам забили французи переможний, вважаю, що в той день їм пощастило трохи більше», – прокоментував гравець збірної Микита Руслов.

Найрезультативніша гравчиня турніру – українка

Українська жіноча команда U23 з баскетболу 3х3 припинила свою боротьбу в «Лізі нації» у чвертьфіналах. У першому ж матчі групового раунду українки не змогла протистояти господаркам турніру – команді Угорщини – 7:18. Проте другий день був за Україною: дівчата не залишили шансів команді Китаю (21:16), а потім вирвали перемогу у збірної Польщі (21:16). Жіночу команду України U23 з баскетболу 3х3 у чвертьфіналі зупинили нідерландки. Матч завершився з рахунком 22:18. Попри те, що «синьо-жовті» залишилися без нагород, гравчиня команди Вікторія Кондусь стала найрезультативнішою серед жінок. За чотири матчі вона набрала 35 очок.

«Насправді і не думала про індивідуальну статистику. Робила все для того, щоб наша команда щонайменше потрапила до топової четвірки. Збірна Китаю стала третьою, а ми в них виграли, тобто мали сили, щоб пройти далі, ніж чверть. На жаль, мої 35 очок не допомогли команді. Але треба розуміти, що баскетбол 3х3 – це дуже непередбачуваний вид спорту, тут може все змінитися за кілька секунд. Збірна Нідерландів саме проти нас показала свою найкращу гру за весь турнір. Тому що в інших матчах вона закидала максимум 7 очок суперникам, а нам – 22 забили. Дуже засмутилися, але будемо працювати далі», – каже Вікторія Кондусь.

Що далі?

Зазвичай після таких турнірів гравці мають час відпочити, але це не про чоловічу та жіночу збірну U23 із баскетболу 3х3. Олександр Мусієнко вже вирушив до Австрії, де завтра його клуб «Київ-Баскет» проведе першу кваліфікаційну гру Ліги чемпіонів проти «Капфенберга». Інші гравці мають приєднатися до своїх клубів та готуватися до національної першості.

А крім того, вже через два тижні ці ж збірні їхатимуть на чемпіонат світу. Здавалося б, розклад щільний та важкий, але готові боротися, кажуть у збірних.

«Ліга нації» – в деякому сенсі була етапом підготовки до світової першості, яка розпочнеться вже 2 жовтня в Китаї. У нас є всі шанси, щоб зберегти цей колектив і такий настрій. Є робочі моменти – у хлопців контракти з клубами з баскетболу 5х5, і не завжди звідти з радістю відпускають гравців виступати за збірні в 3х3, але тут допомагає Федерація баскетболу України та розв’язує ці питання. Можливо, що у майбутньому все ж таки буде розподіл: 3х3 та 5х5 – це окремі касти гравців. Але зараз наші гравці перетинаються. І думаю, ми зможемо знаходити рішення цих робочих моментів, бо маємо всі шанси привозити нагороди з чемпіонатів», – пояснив головний тренер Тимур Арабаджі.

Визначилися гравці вже із принциповими суперниками. Так, за словами Микити Руслова, найбільше зустрічей «синьо-жовті» проводили проти французької команди, але зазвичай «фарт» був на боці суперників. Треба змінювати тенденцію, сміється гравець. А ось Вікторія Кондусь каже, що неважливо, проти кого гратимуть, головне – результат.

«Минулого разу ми були третіми на світі, тому будемо робити все, щоб виступити не гірше. Хоча у нас і дуже важка група, але ми маємо з неї виходити», – каже Вікторія Кондусь.

«У нас були сподівання на нагороди і в жіночої команди, і у чоловічої на «Лізі нації». На жаль, дівчатам десь трошки не пощастило. У хлопців були всі шанси на перемогу, бо всі суперники були по зубах. Крім того, у нас оптимальна п'ятірка – четвірка, що грала, та Андрій Кожемякін – це дуже сильна та класна команда. Нагорода може і не золота, але все одно це маленька перемога. На чемпіонаті світу, звичайно, також сподіваємося на нагороду, тим більше, що у хлопців, хоча і не у всіх, але є вже досвід виступу на цьому турнірі. І можуть виграти, якщо будуть психологічно готові, в першу чергу. У дівчат теж сильна команда їде, тому віримо і тримаємо кулаки», – зазначає генеральний менеджер баскетболу 3х3 в Україні Станіслав Світлицький.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 серед спортсменів віком до 23 років відбудеться в Китаї 2–6 жовтня.