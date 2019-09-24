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25 Вересень 2019, Київ 01:01
Новини | Спорт

Волейбол: українці гідно програли сербам на Євро-2019

На чемпіонаті Європи 2019 року українська чоловіча збірна стрибнула вище голови

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Чоловіча збірна України з волейболу на стадії чвертьфіналу завершила виступ на чемпіонаті Європи. У поєдинку проти сильної команди Сербії підопічні Угіса Крастіньша взяли перший і четвертий сети, програвши, як і в матчі 1/8 фіналу з бельгійцями, другу і третю партії.

Повторити суботній камбек у «синьо-жовтих» не вийшло – на тайбрейку перевага сербів була значною, 15:9.

Попри цю поразку, увійшовши до вісімки найкращих, молода команда показала найкращий результат за всю історію українського чоловічого волейболу.

/**/ /**/ /**/ Збірна України з волейболу на чемпіонаті Європи
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