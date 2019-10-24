Футбол: «Олександрія» здобула важку нічию у Франції

Третя команда України «Олександрія» здобула важку нічию у Франції, де в матчі третього туру Ліги Європи зустрічалася з «Сент-Етьєном».

У дебюті матчу двічі відзначився півзахисник господарів Сілва Ґабріель: на 8-й хвилині він потужним ударом вивів «Сент-Етьєн» уперед, але вже на 14-й після флангового прострілу олександрійців зрізав м’яч у власні ворота.

Попри постійний тиск французького клубу на ворота Юрія Паньківа, забити господарі більше не змогли, як і «Олександрія», яка провела кілька небезпечних контратак – 1:1.

Інший матч групи І також завершився внічию. З результатом 2:2 зіграли бельгійський «Гент» і німецький «Вольфсбург». За бельгійців дублем відзначився форвард збірної України Роман Яремчук.

Після трьох турів «Гент» і «Вольфсбург» мають по 5 очок, французький та український клуби – по два бали.