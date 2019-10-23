«Київ-Баскет» здобув перемогу над «Дніпром» у Кубку Європи ФІБА

У київському Палаці спорту завершився стартовий поєдинок групового етапу Кубку Європи ФІБА, де відбулося українське дербі. Господар майданчика «Київ-Баскет» з першої хвилини захопив ініціативу. Після двох чвертей підопічні Айнарса Багатскіса мали перевагу у 13 очок.



У третій «десятихвилинці» дніпряни, хоча і змогли чинити опір суперникам, проте цього не вистачило, щоб вирвати перемогу. Матч завершився з рахунком 95:88 (23:21, 29:18, 23:24, 20:25) на користь «Київ-Баскет».

Найрезультативнішим гравцем серед киян став Максим Пустозвонов, який має в активі 21 очко, у «Дніпра» – Дмитро Глєбов.



В іншому матчі групи F Кубка Європи ФІБА білоруський клуб «Цмокі-Мінськ» виграв у болгарської команди «Левськи» – 81:68 (24:15, 25:26, 12:14, 20:13).

Другий тур Кубка Європи ФІБА відбудеться 30 жовтня. «Київ-Баскет» на виїзді зіграє проти «Левськи», «Дніпро» в Білорусі боротиметься з «Цмокі-Мінськ».