Ліга чемпіонів: «Шахтар» здобув важку нічию з «Динамо»

Донецький «Шахтар», який був фаворитом матчу третього туру Ліги чемпіонів УЄФА проти хорватського «Динамо» в Харкові, здобув лише важку нічию – 2:2.

У першому таймі команди обмінялися забитими м’ячами. На гол Євгена Коноплянки, забитий на 17-й хвилині, динамівці відповіли дуже швидко. На 25-й хвилині відновив рівновагу Даніель Ольмо.

По перерві першими відзначилися вже хорвати. На 60-й хвилині пенальті реалізував Міслав Оршич. Гірники відновили рівновагу на 75-й хвилині – холоднокровно в межах штрафного майданчика гостей зіграв молодий Додо, який вийшов на заміну за кілька хвилин до свого голу.

Інший матч групи С розппочнеться о 22:00. Лідер групи «Манчестер Сіті» прийматиме аутсайдера – «Аталанту».