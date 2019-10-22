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22 Жовтень 2019, Київ 23:13
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: «Шахтар» здобув важку нічию з «Динамо»

Гірники були фаворитами харківського матчу

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Донецький «Шахтар», який був фаворитом матчу третього туру Ліги чемпіонів УЄФА проти хорватського «Динамо» в Харкові, здобув лише важку нічию – 2:2.

У першому таймі команди обмінялися забитими м’ячами. На гол Євгена Коноплянки, забитий на 17-й хвилині, динамівці відповіли дуже швидко. На 25-й хвилині відновив рівновагу Даніель Ольмо.

По перерві першими відзначилися вже хорвати. На 60-й хвилині пенальті реалізував Міслав Оршич. Гірники відновили рівновагу на 75-й хвилині – холоднокровно в межах штрафного майданчика гостей зіграв молодий Додо, який вийшов на заміну за кілька хвилин до свого голу.

Інший матч групи С розппочнеться о 22:00. Лідер групи «Манчестер Сіті» прийматиме аутсайдера – «Аталанту».

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