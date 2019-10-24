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25 Жовтень 2019, Київ 01:34
Новини | Спорт

Футбол: «Динамо» не змогло переграти «Копенгаген»

Команда Олексія Михайличенка не змогла виграти вдома у конкурента в боротьбі за перше місце

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Унічию завершився в Києві поєдинок третього туру групового турніру Ліги Європи, в якому «Динамо» приймало данський «Копенгаген».

Уже на другій хвилині гри після серії помилок голкіпера і захисників киян гості відкрили рахунок, забив Пієрос Сотіріу. Відігратися «Динамо» змогло на початку другого тайму – після навісу Віктора Циганкова зі штрафного Артем Шабанов встановив рахунок 1:1, який залишився незмінним до фінального свистка.

В іншому матчі групи В шведський «Мальме» переграв швейцарський «Лугано» – 2:1.

В активі «Копенгагена» та «Динамо» стало по п’ять очок, чотири набрав «Мальме», одне залишилося у «Лугано».

/**/ /**/ /**/ Героєм у складі своєї команди став український форвард Роман Яремчук (на фото)
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