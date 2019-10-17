Здобутки України на міжнародних змаганнях Invictus Games – Іграх Нескорених

Яскравий феєрверк, потужні овації трибун, які підтримують змагальний дух учасників – людей із важкими травмами, ампутованими кінцівками... Вони долають бігові дистанції, крутять педалі спортивних велосипеді, перемагаючи біль. Це – атмосфера міжнародних змагань Ігри нескорених (Invictus Games) для військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Заснував змагання Його Високість Герцог Сассекський (принц Гаррі), для підтримки поранених військових. Уперше, 2014 року, Ігри приймав Лондон, Україна була запрошена 2017 року – тоді Ігри Нескорених приймав Торонто. Відтоді Україна вже має чималі досягнення.

2017 рік, Канада: збірна України виграє 8 золотих, 3 срібних та З бронзових медалі. Як розповіла Радіо Свобода членкиня збірної-2017, ветеранка батальйону «Айдар» Катерина Михайлова, у Торонто вона здобула срібну медаль, але для неї участь у змаганнях – це дещо значно більше, аніж спортивні результати.

Коли дізналася, що потрапила до складу збірної, відчула велику відповідальність, бо ж представлятиму Україну на таких потужних змаганнях, серед військової еліти світу

«Коли дізналася, що потрапила до складу збірної, відчула радість, але й разом з тим – велику відповідальність, бо ж представлятиму Україну на таких потужних змаганнях, серед військової еліти світу. Ігри нескорених – це не про перемогу для медалей, вони про перемогу над собою, над своєю травмою. Під час змагань ми побачили як розвивається ветеранський рух в різних країнах світу» – каже Михайлова.

2018 рік, австралійський Сідней: українські військовослужбовці і ветерани здобувають 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі. Радість від перемоги затьмарена повідомленням: один з членів української збірної – професійний спортсмен, який невідомо яким чином отримав довідку про участь у бойових діях: як повідомила нині на брифінгу співзасновниця громадської (волонтерської) організації «Доброволець» Анастасія Римар, після проведеного власного розслідування «довідку про участь в АТО спортсмену дав командир одного з добровольчих підрозділів».

«Цього року ми розробили рекомендаційний лист для кандидата у збірну, в якому необхідно чітко вказати, коли і де боєць воював або воює. Ми також безпосередньо спілкувалися з командирами і побратимами кандидата, щоб перевірити правдивість наданої ним інформації про себе і з’ясувати, що це за людина – наскільки вона психологічно стійка, чи може працювати у складі команди тощо» – пояснив член відбіркової комісії, заступник керівника Національної поліції Вадим Троян.

Як повідомила голова відбіркової комісії, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, на міжнародних змаганнях Ігри Нескорених у травні 2020 року у Гаазі, Україну представлятимуть двадцятеро осіб, серед яких – діючі військовослужбовці або ветерани Збройних сил України. підрозділів системи МВС (Національної гвардії та прикордонної служби України) з різних регіонів країни.

Особливості відбору на Invictus Games-2020

За словами Коляди, цьогорічний відбір учасників проходив за оновленими критеріями. Згідно них, комісія враховує «потенційний вплив Ігор на реабілітацію учасників, їхню мотивацію, ставлення до спорту, спортивні результати та вміння бути командним гравцем», повідомила Коляда. До участі у відборі кандидатів були долучені кризові психологи та представники ветеранських організацій, повідомила міністерка.

Провідну роль в оновлених критеріях відіграє потенційний вплив Ігор на реабілітацію учасників та їхня мотивація

«Провідну роль в оновлених критеріях відіграє потенційний вплив Ігор на реабілітацію учасників та їхня мотивація, однак також враховується ставлення до спорту, спортивні результати та вміння бути командним гравцем», – наголосила консультант благодійного фонду «Повернись живим» Ольга Семенова.

Відбір і підготовку збірної України 2020 року здійснюють Міністерство ветеранів України, благодійний фонд «Повернись живим» та Центр стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за підтримки міжурядової робочої групи.

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