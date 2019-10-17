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17 Жовтень 2019, Київ 16:37
Суспільство

Здобутки України на міжнародних змаганнях Invictus Games – Іграх Нескорених

У Львові стартував відбір воїнів на Ігри Нескорених-2020

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Яскравий феєрверк, потужні овації трибун, які підтримують змагальний дух учасників – людей із важкими травмами, ампутованими кінцівками... Вони долають бігові дистанції, крутять педалі спортивних велосипеді, перемагаючи біль. Це – атмосфера міжнародних змагань Ігри нескорених (Invictus Games) для військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Заснував змагання Його Високість Герцог Сассекський (принц Гаррі), для підтримки поранених військових. Уперше, 2014 року, Ігри приймав Лондон, Україна була запрошена 2017 року – тоді Ігри Нескорених приймав Торонто. Відтоді Україна вже має чималі досягнення.

2017 рік, Канада: збірна України виграє 8 золотих, 3 срібних та З бронзових медалі. Як розповіла Радіо Свобода членкиня збірної-2017, ветеранка батальйону «Айдар» Катерина Михайлова, у Торонто вона здобула срібну медаль, але для неї участь у змаганнях – це дещо значно більше, аніж спортивні результати.

Коли дізналася, що потрапила до складу збірної, відчула велику відповідальність, бо ж представлятиму Україну на таких потужних змаганнях, серед військової еліти світу
Катерина Михайлова

«Коли дізналася, що потрапила до складу збірної, відчула радість, але й разом з тим – велику відповідальність, бо ж представлятиму Україну на таких потужних змаганнях, серед військової еліти світу. Ігри нескорених – це не про перемогу для медалей, вони про перемогу над собою, над своєю травмою. Під час змагань ми побачили як розвивається ветеранський рух в різних країнах світу» – каже Михайлова.

Українська громада Канади вітає збірну України. Торонто 30 вересня 2017 року
Українська громада Канади вітає збірну України. Торонто 30 вересня 2017 року

2018 рік, австралійський Сідней: українські військовослужбовці і ветерани здобувають 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі. Радість від перемоги затьмарена повідомленням: один з членів української збірної – професійний спортсмен, який невідомо яким чином отримав довідку про участь у бойових діях: як повідомила нині на брифінгу співзасновниця громадської (волонтерської) організації «Доброволець» Анастасія Римар, після проведеного власного розслідування «довідку про участь в АТО спортсмену дав командир одного з добровольчих підрозділів».

Збірна України повертається з Сіднею 30 жовтня 2018 року
Збірна України повертається з Сіднею 30 жовтня 2018 року

«Цього року ми розробили рекомендаційний лист для кандидата у збірну, в якому необхідно чітко вказати, коли і де боєць воював або воює. Ми також безпосередньо спілкувалися з командирами і побратимами кандидата, щоб перевірити правдивість наданої ним інформації про себе і з’ясувати, що це за людина – наскільки вона психологічно стійка, чи може працювати у складі команди тощо» – пояснив член відбіркової комісії, заступник керівника Національної поліції Вадим Троян.

Як повідомила голова відбіркової комісії, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, на міжнародних змаганнях Ігри Нескорених у травні 2020 року у Гаазі, Україну представлятимуть двадцятеро осіб, серед яких – діючі військовослужбовці або ветерани Збройних сил України. підрозділів системи МВС (Національної гвардії та прикордонної служби України) з різних регіонів країни.

Фінал відбору кандидатів до збірної. Київ, 14 вересня 2019 року
Фінал відбору кандидатів до збірної. Київ, 14 вересня 2019 року

Особливості відбору на Invictus Games-2020

За словами Коляди, цьогорічний відбір учасників проходив за оновленими критеріями. Згідно них, комісія враховує «потенційний вплив Ігор на реабілітацію учасників, їхню мотивацію, ставлення до спорту, спортивні результати та вміння бути командним гравцем», повідомила Коляда. До участі у відборі кандидатів були долучені кризові психологи та представники ветеранських організацій, повідомила міністерка.

Провідну роль в оновлених критеріях відіграє потенційний вплив Ігор на реабілітацію учасників та їхня мотивація
Ольга Семенова

«Провідну роль в оновлених критеріях відіграє потенційний вплив Ігор на реабілітацію учасників та їхня мотивація, однак також враховується ставлення до спорту, спортивні результати та вміння бути командним гравцем», – наголосила консультант благодійного фонду «Повернись живим» Ольга Семенова.

Відбір і підготовку збірної України 2020 року здійснюють Міністерство ветеранів України, благодійний фонд «Повернись живим» та Центр стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за підтримки міжурядової робочої групи.

В Одесі ветерани перевірили свої можливості для участі в «Іграх нескорених» – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

В Одесі ветерани перевірили свої можливості для участі в «Іграх нескорених» – фоторепортаж

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