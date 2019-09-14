20 ветеранів представлятимуть Україну на міжнародних ветеранських змаганнях Invictus Games-2020

14 вересня у Києві за результатами спортивного турніру сформували національну збірну України для участі у міжнародних змаганнях Invictus Games-2020, що відбудуться навесні в Гаазі, Нідерланди.

Україну представлятимуть 20 ветеранів і військових із бойовими пораненнями та травмами, вони змагатимуться у таких дисциплінах, як пауерліфтинг, легка атлетика, стрільба з лука, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Національні змагання «Ігри нескорених» – найбільші в Україні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час участі у бойових діях на сході України.

Відбіркові турніри відбулися влітку у Києві, Львові та Одесі, у фіналі змагалися близько 200 учасників. Цього року Україна відмовилась від нагородження золотими, срібними, бронзовими медалями: кожен учасник тестування (відбору) отримує «Медаль нескореного», повідомив голова благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

За словами міністра у справах ветеранів Оксани Коляди, участь у національних і міжнародних спортивних змаганнях для ветеранів АТО (ООС) є важливою складовою фізичної, психологічної й соціальної реабілітації. Такі змагання дозволяють «пораненим українським бійцям, їхнім рідним і друзям провести час у колі однодумців і друзів», наголосила Коляда.

«Учасники Національних ігор пройшли війну, яка змінила їхнє життя. Змінила, але не зламала. Вони залишились нескореними, відчували внутрішню силу йти далі завдяки підтримці сім’ї, друзів і побратимів», – зазначила Коляда у розмові з Радіо Свобода.

Для родин учасників та гостей фіналу «Ігор Нескорених» працювала спеціальна програма, яка включала роботу собак-терапевтів «Друг героя», тренованих допомагати учасникам бойових дій боротися із посттравматичним стресовим розладом, товариський волейбольний матч між українськими ветеранами та канадськими військовими операції UNIFIER. Для дітей ветеранів працював дитячий майданчик із майстер-класами.

Іnvictus Games – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, що їх започаткував британський принц Гаррі у 2014 році. Українські ветерани беруть участь у змаганнях з 2017 року. Цього року відбір і підготовку збірної України здійснюють Міністерство ветеранів України, благодійний фонд «Повернись живим» і Центр стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за підтримки міжнародної робочої групи.