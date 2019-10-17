У Києві оголосили склад збірної України на «Ігри нескорених-2020»

У Києві офіційно оприлюднили імена 20 військовослужбовців та ветеранів бойових дій, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» (Invictus Games) у 2020 році. Серед них – чинні військовослужбовці або ветерани Збройних сил України, підрозділів системи МВС (Національної гвардії та прикордонної служби України) з різних регіонів країни.

Як повідомила голова відбіркової комісії, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, цьогоріч відбір учасників проходив за оновленими критеріями. Відповідно до них, комісія враховує «потенційний вплив Ігор на реабілітацію учасників, їхню мотивацію, ставлення до спорту, спортивні результати та вміння бути командним гравцем», повідомила Коляда.

Як пояснила міністр кореспондентові Радіо Свобода, завдання проєкту в Україні – створювати нові можливості для поранених та травмованих українських ветеранів та військовослужбовців, «підтримуючи їх на шляху до фізичного відновлення, психологічної реабілітації та соціальної інтеграції».

14 вересня у Києві відбувся фінальний спортивний турнір, на якому комісія визначила найкращих учасників національного відбору. Після цього члени міжвідомчої комісії разом з тренерами і психологами перевірили правдивість наданої учасниками інформації про себе, психологічну стійкість і здатність працювати у команді.

Цьому передували відбіркові змагання у Києві, Львові та Одесі. На відбір зареєструвалися 262 людини, участь у національних змаганнях «Ігри нескорених» взяли 218.

Відбір та підготовку збірної України 2020 року здійснюють Міністерство ветеранів України спільно з благодійним фондом «Повернись живим» та Центром стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за підтримки міжурядової робочої групи.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) заснував його високість Герцог Сассекський (принц Гаррі) у 2014 році. Це міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Україна долучилась до Ігор у 2017 році.