У Києві спільно тренувались ветерани бойових дій та спортсмени-олімпійці

У Києві 17 вересня на НСК «Олімпійський» провели спільне тренування багатоборці-ветерани, які були поранені під час бойових дій на Донбасі, та спортсмени – призери міжнародних змагань з багатоборства.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед учасників тренування – Уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, подружжя багатоборців, призери чемпіонатів світу Ганна та Олексій Касьянови, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул та інші.

Спортсмени виступили не лише як спаринг-партнери, а як тренери ветеранської команди.

«У ці дні ми готуємось до найстарішого в Європі марафону у словацькому місті Кошице, який відбудеться на початку жовтня: Україну представлятимуть семеро ветеранів, які отримали серйозні поранення на війні, та які бігтимуть 42 та 21 кілометри, та 5 ветеранів війни на протезах, які бігтимуть 5-кілометрову дистанцію», – повідомив Уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

За його словами, позитивні результати ветеранів у міжнародних та національних змаганнях з легкої атлетики вдалося досягти завдяки співпраці між Нацрадою спортивної реабілітації захисників України та Федерацією легкої атлетики.

Серед успішних виступів українських ветеранів на міжнародній арені – Марафон Морської піхоти (США), Бейрутський марафон (Ліван), Марш-кидок The Cateran Yomp (Шотландія), Талліннський Марафон (Естонія), Ветеранська десятка (Україна).

Також українські ветерани у жовтні візьмуть участь у міжнародному благодійному марафоні морської піхоти США у Вашингтоні та міжнародному забігу у Києві, зазначив Свириденко.

14 вересня у Києві відбулись фінальні змагання національних «Ігор Нескорених», за результатами яких визначається склад збірної України для участі у міжнародних змаганнях Invictus Games-2020, що відбудуться навесні в Гаазі, Нідерланди.