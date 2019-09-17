Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Вересень 2019, Київ 21:49
Новини | Суспільство

У Києві спільно тренувались ветерани бойових дій та спортсмени-олімпійці

Розминка учасників тренування, НСК «Олімпійський», Київ, 17 вересня 2019 року

Дивитись коментарі

У Києві 17 вересня на НСК «Олімпійський» провели спільне тренування багатоборці-ветерани, які були поранені під час бойових дій на Донбасі, та спортсмени – призери міжнародних змагань з багатоборства.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед учасників тренування – Уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, подружжя багатоборців, призери чемпіонатів світу Ганна та Олексій Касьянови, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул та інші.

Спортсмени виступили не лише як спаринг-партнери, а як тренери ветеранської команди.

Члени ветеранської команди: Костянтин Вінниченко (л) і Володимир Гаврилов
Члени ветеранської команди: Костянтин Вінниченко (л) і Володимир Гаврилов

«У ці дні ми готуємось до найстарішого в Європі марафону у словацькому місті Кошице, який відбудеться на початку жовтня: Україну представлятимуть семеро ветеранів, які отримали серйозні поранення на війні, та які бігтимуть 42 та 21 кілометри, та 5 ветеранів війни на протезах, які бігтимуть 5-кілометрову дистанцію», – повідомив Уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

За його словами, позитивні результати ветеранів у міжнародних та національних змаганнях з легкої атлетики вдалося досягти завдяки співпраці між Нацрадою спортивної реабілітації захисників України та Федерацією легкої атлетики.

Серед успішних виступів українських ветеранів на міжнародній арені – Марафон Морської піхоти (США), Бейрутський марафон (Ліван), Марш-кидок The Cateran Yomp (Шотландія), Талліннський Марафон (Естонія), Ветеранська десятка (Україна).

Також українські ветерани у жовтні візьмуть участь у міжнародному благодійному марафоні морської піхоти США у Вашингтоні та міжнародному забігу у Києві, зазначив Свириденко.

14 вересня у Києві відбулись фінальні змагання національних «Ігор Нескорених», за результатами яких визначається склад збірної України для участі у міжнародних змаганнях Invictus Games-2020, що відбудуться навесні в Гаазі, Нідерланди.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG