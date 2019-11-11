Спорт за тиждень: 5 рекордів від паралімпійців, непереможні самбісти та найкраща каратистка за всю історію

«Золоті» перемоги на світовій першості з легкої атлетики серед паралімпійців, чемпіони світу з самбо, найкращі спортсмени в історії та нові рейтинги, де українці серед лідерів... Черговий спортивний тиждень минув і Радіо Свобода розповідає про головні перемоги та досягнення «синьо-жовтих». ​



Тиждень єврокубків для українських клубів і в баскетболі, і в футболі завершився без перемог.

​Проте не лише єврокубками жив український спорт увесь тиждень. Чим же запам'яталися «синьо-жовті»?

«Золото» і рекорд від української «рибки»

У Досі (Катар) завершився сьомий етап Кубка світу з плавання. Український плавець Михайло Романчук подолав дистанцію 1500 метрів вільним стилем та виборов «золото». Крім того, результат українця – 14.51,61 став рекордним в історії цих змагань. Також у Катарі Романчук став срібним призером на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Непереможні «левиці»

Жіноча команда професійного боксу «Українські левиці» здобула четверту перемогу в рамках Women's Boxing League. Матч проти збірної «Команди міст» України завершився з рахунком 4:1. Перемоги у свій актив серед «левиць» записали Юлія Дем’яненко, Тетяна Коб, Анна Охрей та Інна Статкевич, а ось єдиний бал у кошик «Команди міст» виборола Наталія Мелешко. Раніше «Українські левиці» виявилися сильнішими за команди з Польщі, Білорусі та Румунії.

«Кожен бій важкий. Неважливо, який перед тобою суперник, більш титулований чи слабкіший, все одно настроюємося як на головний бій в житті, лише на перемогу. З кожним боєм ми ростемо. Чим більше зборів, «обкатки», тим більше досвіду. Що стосується популяризації жіночого боксу, то нам зазвичай приділяли менше уваги, ніж чоловікам. Але зараз жіночий бокс – олімпійський вид спорту, тож інтерес зростає. Я думаю, надалі буде більше уваги до нас, а ми зробимо все, щоб вболівальники були задоволені нашими результатами», – розповіла Радіо Свобода учасниця команди «Українські левиці» Тетяна Коб.

Світові медалі самбістів

У корейському місті Чхонджу завершився чемпіонат світу з самбо, де українці вибороли шість нагород. Владислав Руднєв другий рік поспіль став першим номером в світі у ваговій категорії до 74 кілограмів. У фінальній сутичці український самбіст не залишив шансів спортсмену з Узбекистану Істаму Курбатову. Ще одну нагороду найвищого ґатунку виборола Анастасія Сапсай (понад 80 кілограмів), яка у фіналі виявилася сильнішою за білоруську спортсменку Марію Кондратьєву.

Також українці вибороли чотири бронзові нагороди: Наталія Смаль (до 72 кілограмів), Галина Ковальська (до 80 кілограмів), Петро Давиденко (до 90 кілограмів) та Размік Тоноян (понад 100 кілограмів). Крім того, в активі українців – два «срібних» кубки за другі місця в командних заліках – у жінок та в бойовому самбо.

Параатлети – у двійці найкращих в світі

Паралімпійська збірна з легкої атлетики тріумфує на світовій першості. За чотири дні українці вибороли 13 нагород: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові, встановили 5 рекордів та потрапили до топової трійки у командному заліку за кількістю медалей. Оксана Зубковська стала чемпіонкою світу зі стрибків в довжину, її результат 5,73 метра. Світовий та європейський рекорд в активі бігуна Ігоря Цвєтова, який дистанцію у 200 метрів подолав за 23.04 секунди. Стометрівку виграла ще одна представниця «синьо-жовтих» Лейля Аджаметова. Для цього українці знадобилося 12,19 секунди. У штовханні ядра Роман Данилюк (категорія F12) показав результат 16.69 та покращив світовий рекорд, який сам же встановив у 2015 році. У категорії F20 Максим Коваль у шостій спробі штовхнув ядро до позначки 17 метрів 11 сантиметрів і виборов чемпіонський титул. Світова першість триватиме до 15 листопада.

«Це були найважчі змагання у моїй кар'єрі. Багато проблем зі здоров'ям. І взагалі не була впевнена, що зможу виступати. Але любов до спорту не дала шансів опустити руки. І цього разу в мене була неймовірно велика група підтримки, яка вірила в мене. Тому виступом я дуже задоволена, бо на даному етапі я показала свій максимум. Цього разу, як ніколи, було важко боротися зі своєю невпевненістю у секторі та зібратися з силами в потрібний момент. Робимо висновки та готуємося до Паралімпіади в Токіо-2020», – прокоментувала свій виступ Оксана Зубковська.

Українці – серед лідерів баскетболу

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила командний та індивідуальний рейтинги з баскетболу 3х3. Серед лідерів у дебютному виді в програмі Олімпіади-2020 року – і українці, щоправда, чоловіча команда U18. Збірна України віком спортсменів до 18 років у командному рейтингу стала третьою, пропустивши вперед Росію та Китай. В індивідуальному серед вісімнадцятирічних Ілля Заєць став третім, а слідом – ще один українець Володимир Шевчук.

«Вважаю, що мали б за сезон, який вже закінчився, показати ще кращі результати. На чемпіонаті світу у півфіналі програли одне очко збірній Аргентини, в якої мали сто відсотків вигравати та йти далі. А на Європі програли в півфіналі та в «бронзовому матчі». Нас трошки не вистачило, треба буде реабілітуватися вже наступного року. Наразі Україна третя, але з Росією ми вже грали, важкий суперник, але можна виграти, з Китаєм ще не зустрічалися на майданчику. Але вважаю, що ми дуже конкуренті й можемо навіть очолити цей командний рейтинг у майбутньому. Взагалі ставлюся до рейтингів нейтрально. Але коли потрапляєш, то, звичайно, приємно та мотивує працювати далі», – прокоментував гравець збірної U18 з баскетболу 3х3 та «Київ-Баскет» Ілля Заєць.

Чоловіча збірна України U21, попри бронзові нагороди у «Лізі нації» та «срібло» світової першості, посіла восьме місце. Серед найкращих гравців двадцятки – Євген Балабан та Микита Руслов.

Найкраща каратистка світу

Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу в категорії до 55 кілограмів за всі часи. У цьому сезоні одеситка виграла п’ять золотих нагород та одну срібну на турнірах Premier League, крім того, в активі української спортсменки – «срібло» та «бронза» з турнірів Series A. Загалом за підсумками сезону Терлюга набрала 19114 очок. Італійка Сара Кардін, яка посідає другу сходинку, має 18582 очки.

«Срібний» тріатлон

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова стала срібною призеркою Кубка світу, який завершився в Перу. Боротьба за нагороду вищого ґатунку тривала до останніх сантиметрів дистанції. Три спортсменки фінішували з однаковим часом – 59:12, але все ж таки «золото» – у японки Аі Уєда, а бронзовою призеркою стала спортсменка з Еквадору Елізабет Браво.

«Цього року я стабільно виступала в топі серед спортсменів на етапах Кубка світу, але це перша медаль сезону на змаганнях цього рангу. Я впевнено почувалася після плавання, була у групі лідерів на велосипедному сегменті та налаштовувалася на біг. Розраховувала на фінішне прискорення і планувала поборотися за «золото». Але на останніх 500 метрах я не витримала занадто швидкий темп і опинилася на третій позиції в п'яти метрах за еквадоркою. Тому я рада, що все ж таки змогла вибороти срібло вже на останніх метрах дистанції», – прокоментувала Радіо Свобода свій виступ Юлія Єлістратова.

«Бронзовий» трек

Українка Олена Старікова стала бронзовою призеркою на етапі Кубка світу з велотрека, що завершився в Шотландії. У півфінальному спринті українська велогонщиця поступилася Еммі Хінце, тож потрапила до «бронзової» гонки. У двох заїздах Старікова обійшла німкеню Фредерік Софі та піднялася на п’єдестал пошани. Українка додала до свого рейтингу ще 400 очок і в загальному заліку Кубка світу стала шостою.

Перші в Європі

В турецькій Анталії завершився чемпіонат Європи з карате серед спортсменів з вадами слуху. Українські дефлімпійці вибороли 15 нагород: 6 золотих, 4 бронзових та 5 срібних медалей та перше загальнокомандне місце. Дві нагороди найвищого ґатунку виборола Інна Візір у ваговій категорії до 68 кілограмів та в абсолютній вазі. Також чемпіонами Європи стала Каріна Янчук (вагова категорія до 61 кілограма), В’ячеслав Новіков (до 60 кілограмів), Володимир Махно (до 75 кілограмів) та Олександр Махно (в абсолютній вазі серед чоловіків).

Цікаво, що в абсолютній вазі серед жінок фінал був по-справжньому «синьо-жовтим»: Інна Візір виступила проти Каріни Янчук. Перемога – за першою.

«На новий жест рефері «працюйте-працюйте, а то покараю» Карина відреагувала зупинкою, а на жест «розійдіться» – теж зупинкою. Не дочула. І пропустила. Випадковість. Карина програла Інні Візір, у якій завжди вигравала», – каже Станіслав Череповський, тренер Янчук.

«Попереду – чемпіонат світу в Малайзії, тому дуже багато ще важкої роботи у підготовці до цих змагань. Вважаю, що тропічний клімат азійської країни допоможе мені вибороти перемогу та довести, що я найкраща», – прокоментувала Каріна Янчук.

Найкраща у Євролізі

Капітан жіночої національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова очолила рейтинг результативності в Євролізі. Українка у складі турецького «Фенербахче» набрала 86 очок у чотирьох матчах. Раніше Ягупова двічі потрапляла до збірної туру Євроліги. А в останньому матчі проти курського «Динамо» українка набрала 28 очок.



До речі, на сайті FIBA зараз обирають найкращого гравця на думку вболівальників.

Бонус: українські вірші від спортсменів

Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна до дня української писемності та мови, який святкували 9 листопада, запустила флешмоб серед спортсменів: продекламувати та записати вірш української мовою. Ініціативу підхопили і інші українські спортсмени.

Олена Підгрушна зачитала вірш Тараса Шевченка «Розрита могила»:

Чемпіонка Європи з біатлону Юлія Журавок вразила віршем Ліни Костенко «Крила»:

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний записав для флешмобу вірш Тараса Шевченка «Заповіт»:

Також привітальний відеоролик підготувала і Українська асоціація футболу, де вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну» продекламували гравці національної збірної України з футболу Андрій П'ятов, Євген Коноплянка, Віталій Миколенко та Олександр Караваєв, чемпіони світу U-20 Денис Попов та Валерій Бондар, капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк та інші.

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