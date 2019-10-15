Тріумф збірної України: від кумівства до результативного тренера, від провалу до «левів»

Сенсаційний виступ підопічних Андрія Шевченка наробив немало галасу у світі футболу: українці виявилися сильнішими за команду зіркового Кріштіану Роналду; українці в меншості переграли чинного чемпіона Європи; українці очолили групу та вийшли до Євро-2020. А крім того, встановили кілька унікальних досягнень і це все за один матч. Та чи пам'ятаєте ви: що у 2016 році більшість українських вболівальників та експертів скептично ставилися до призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера? А чи не забули, що Україну ледве не залишили без очок у двох матчах? Чи може хвилювалися про майбутнє збірної, якщо Шевченко вирішить перейти до «Мілану»? Радіо Свобода нагадує про ключові моменти цього періоду становлення нової української футбольної збірної, якою зараз пишається країна.

Як виходили з групи?

22 березня свій перший матч у рамках відбору до європейської першості українці провели проти чинних чемпіонів континенту – португальців. На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі була Португалія. Найбільш імовірні рахунки – 1:0 або 2:0. Але виявити сильнішого командам не вдалося: «синьо-жовті» відстояли нулі на табло.

Уже за три дні у поєдинку проти команди Люксембургу збірна України лише на доданих арбітром хвилинах вирвала перемогу – 2:1.

Домашні матчі у червні стали справжнім тріумфом для команди Шевченка. Спочатку проїхалися катком по збірній Сербії – 5:0, а потім вирвали вже другу перемогу у Люксембурга – 1:0.

Найлегшим суперником для «синьо-жовтих» стала Литва. У виїзному матчі українці тричі відзначилися у воротах суперників: голи забили Олександр Зінченко на 7-й хвилині, Марлос на 27-й і Руслан Малиновський – на 63-й хвилині. А вже вдома підопічні Андрія Шевченка вибороли перемогу з рахунком 2:0. Після цього фінальним акордом став матч проти Португалії, який завершився з рахунком 2:1 на користь української збірної. Два голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, один – Кріштіану Роналду.

Збірна України набрала 19 очок і вперше в історії пробилася до європершості напряму.

Чому це сенсаційний вихід збірної?

Українська команда лише тричі пробивалася до європейської першості. У 2012 році «синьо-жовті» вперше зіграли на Євро, але тоді вони не виступали у кваліфікації, адже були господарями змагань, як і Польща. У 2016 році за вихід до Євро українці боролися у раунді плей-оф, де перемогли Словенію.

Крім того, для України це четвертий великий турнір. На рахунку «синьо-жовтих», крім континентальних чемпіонатів, чвертьфінал у світовій першості 2006 року, а ось на європейських першостях українці жодного разу не виходили з групи.

А що з Мораєсом?

18 березня нападник донецького «Шахтаря» бразилець Мораєс отримав український паспорт. Уже за кілька днів він дебютував за збірну України з футболу, вийшовши на заміну в матчі проти Португалії, а потім ще й зіграв проти Люксембургу.

Португалія та Люксембург вважали, що натуралізація Мораєса відбулася не за правилами – мовляв він не жив на території України безперервно протягом останніх п’яти років. Вони вказували, що у 2017 році бразилець упродовж чотирьох місяців грав в оренді в китайському «Тяньцзінь Цюаньцзянь». Тож суперники наполягали на технічних поразках України, а отже мінус 4 очки в активі синьо-жовтих (нічия з Португалією та перемога над Люксембургом).



Проте УЄФА залишила незмінними результати матчів збірної України проти команд Португалії та Люксембургу у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2020 року.

Команда може грати у пів сили далі?

Україна стала лідером групи B, але попереду ще поєдинок проти Сербії у Белграді. Підопічним Шевченка потрібно не програти, щонайменше зіграти в нічию, щоб гарантувати місце у першому кошику під час жеребкування групового етапу. Таким чином збірна Україна зможе уникнути ігор з топовими командами.

Від «кумівства» до найкращого тренера…

Після провалу «синьо-жовтих» на Євро-2016, де українці програли три матчі з трьох можливих і не забили жодного голу, з'явилися перші чутки про тренера Андрія Шевченка. Тоді таку новину сприйняли не дуже: по-перше, згадали, що «Шева» є кумом президента федерації футболу Андрія Павелка, по-друге, деякі експерти запевняли, що бути хорошим гравцем і стати хорошим тренером – це різні речі.

Проте вже після перших перемог Шевченка, як тренера, всі скептики та прихильники «це ж кумівство» замовчали. А «Шева» крок за кроком будував ту команду, яку вчора побачили футбольні вболівальники.

Під керівництвом Андрія Шевченка збірна України вже ставала першою у групі, хоча і в іншому турнірі – Ліга Нації. У останньому етапі «синьо-жовті» поступилися Словаччині, але на той момент Україна вже набрала 9 очок і стала недосяжною для конкурентів.

Крім того, Шевченко зміг повторити історичний рекорд українських збірних – перемога проти португальців стала шостою поспіль у офіційних матчах. «Синьо-жовті» обіграли двічі Люксмебург та Литву, розгромила Сербію, а тепер вирвали перемогу і в чинних чемпіонів Європи. Такий же результат – 6 перемог – продемонстрували українці і під час відбору на світову першість у 2006 році під керівництвом Олега Блохіна.

Чи залишиться Шевченко тренером?

Наприкінці вересня з'явилася інформація, що Шевченко може стати новим тренером італійського «Мілану». Тим більше, що цей клуб для легенди українського футболу рідний. Влітку 1999 року «Шева» перейшов грати за «Мілан», де виступав до 2006 року, після чого грав за лондонський «Челсі». Проте до італійців повернувся на один сезон у 2008 році, а вже потім приїхав виступати за київське «Динамо». Загалом за італійський клуб Андрій Шевченко зіграв 226 матчів, де 127 разів відзначився у воротах суперників.

Спочатку українські ЗМІ публікували інформацію, що Шевченко погодився стати тренером «Мілану», але за двох умов – він очолить команду не раніше листопада, а також збереже свій тренерський штаб. Проте з часом Андрій Шевченко прокоментував такі чутки: «У мене є контракт із національною командою. Навіть думок не було про те, щоб її залишити. Перед нами стоїть завдання, і я вірю в нашу збірну. Я збираюся свій контракт відпрацювати до кінця».Хоча і зазначив, що звичайно «одного разу хотів би тренувати «Мілан».

Також «Шева» пояснив, що він дійсно був у Мілані, але там дивився матчі за участю українських «збірників», а також зустрічався зі своїми італійськими друзями, але не через роботу.

Наразі відомо, що італійський «Мілан» очолив Стефано Піолі, який уклав контракт до 2021 року.

Від «хто так грає?» до «левів»...

І знову Євро-2016. Після трьох поразок на цьому турнірі у соціальних мережах українські вболівальники не стримували емоцій щодо виступу національної збірної. Більшість розповідала, як треба грати, і чому ця «синьо-жовта» збірна – «справжній сором». Проте за ці два роки все змінилося: українські вболівальники побачили іншу команду. І чим краще вона грає, тим більше від неї вимагають. Але й підтримують вже цих «синьо-жовтих» несамовито. Лише подивіться, що було після матчу з Португалією на НСК «Олімпійському».

А що далі?

30 листопада відбудеться жеребкування фінального етапу Євро-2020. 20 командам стануть відомі їх суперники. Ще 4 збірні-учасниці визначаться у березні 2020 за квотами чотирьох дивізіонів Ліги нації. Наразі вже місце на Євро-2020 вибороли Україна, Італія, Бельгія, Польща та Росія.