Срібні нагороди, найшвидший матч, найкрасивіший данк: українці вразили на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Ювілейна нагорода, найкращий результат серед молодіжних команд, найкрутіший момент турніру, найшвидша гра – і це ще не весь перелік, чим запам’ятався чемпіонат світу в Китаї з баскетболу серед спортсменів віком до 23 років, де українська команда виборола срібні нагороди. Радіо Свобода підготувало факти – чому цей виступ став історичним для «синьо-жовтих».

Шлях до срібних нагород

Євген Балабан, Антон Мусієнко, Микита Руслов та Іван Ткаченко​ з першого місця вийшли до раунду плей-оф світової першості серед спортсменів віком до 23 років. Вони виграли у команд із Киргизстану (22:9), Катару (15:13), Бразилії (20:16), але поступилися Італії (18:21). ​ Чвертьфінальна зустріч проти команди Аргентини завершилася з рахунком 18:14. У півфіналі українці виявилися сильнішими за однолітків із Нідерландів – 19:9.​ А ось у фіналі «синьо-жовті» у поступилися збірній Росії з рахунком – 11:21.

Факт 1. Найкращий результат серед «молодіжок» із баскетболу 3х3

До «срібла» чоловічої збірної U23 Україна мала у своєму кошику бронзові нагороди молодіжної світової першості. Третьою у 2018 році на чемпіонаті світу, який також проходив у Китаї, стала жіноча збірна, у складі якої грали Вікторія Кондусь, Юлія Мусієнко, Єлизавета Мітіна та Олена Бойко. У матчі за «бронзу» українки у 2018 році переграли команду Німеччини – 18:14.

Тепер на рахунку «молодіжок» дві нагороди з чемпіонату світу. І найкращий результат U23 показали саме на цьогорічній світовій першості.

Факт 2. Друге «срібло» України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Загалом у баскетболі 3х3 українці ставали срібними призерами лише двічі. Раніше цей титул виборола жіноча збірна у 2016 році (знаменно, що це відбувалося також у Китаї). Тоді Дар’я Завидна, Віта Горобець, Ганна Зарицька й Євгенія Спітковська у фіналі поступилися команді Чехії – 11:21.

Тепер «срібло» привезла й чоловіча збірна U23.

Факт 3. Друга нагорода чоловічих команд на світовій першості з баскетболу 3х3

Першу медаль чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 виграла у 2012 році. Тимур Арабаджи, Дмитро Липовцев, Дмитро Неволін, Микола Єрьомін у півфіналі поступилися команді Сербії – 11:13. До речі, саме серби і стали тоді чемпіонами світу. А ось у матчі за «бронзу» українці зустрілися з командою Ізраїлю, де в овертаймі завдяки кидку Липовцева з дальньої дистанції «синьо-жовті» виграли 19:18.

Тепер у чоловіків, крім «бронзи» 2012 року, в активі й «срібло» 2019 року, хоча і молодіжне.

Факт 4. П’ята українська світова нагорода з баскетболу 3х3

«Синьо-жовті» п’ять разів підіймалися на світовий п’єдестал. Крім вище зазначених: «бронзи» у 2012 році (чоловіків), «срібла» у 2016 році (жінки), «бронзи» у 2018 році (жіноча збірна U23), «срібла» у 2019 році (чоловіча збірна U23), Україна також виборювала бронзові нагороди у 2017 році. Два роки тому національна жіноча команда перемогла збірну Нідерландів. У «бронзовому» матчі на останній хвилині був рахунок 13:13, але за 5 секунд до кінця гри Дар’я Завидна реалізувала два штрафних, тож перемога була за «синьо-жовтими».

Але крім п’яти офіційних нагород на чемпіонатах світу, в медальному кошику «синьо-жовтих» ще й бронзова перемога у міксі (змішані пари) у 2012 році.

Факт 5. Найкрутіший момент молодіжного чемпіонату світу

Традиційно після змагань Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) публікує найцікавіші моменти. І данк (баскетбольний кидок) українця Івана Ткаченка очолює топ-10 цьогорічного чемпіонату світу. Просто подивіться на це:

Факт 6. Найшвидший матч молодіжного чемпіонату світу

Жіноча збірна України U23 не змогла пробитися до плей-оф світової першості. Проте Олена Бойко, Вікторія Кондусь, Наталія Цюбик та Алла Бикова також увійшли в історію цих змагань. «Синьо-жовта» перемога над збірною Туркменистану стала найшвидшою на турнірі. Для того, щоб «розкатати» туркменських однолітків українкам потрібно було усього 5 хвилин 16 секунд. Матч завершився з рахунком 22:4.

«У нас була головна задача – забити збірній Туркменистану 22 очки. Не менше. Швидко і максимум. Тому робили все для цього. Ми хотіли пройти далі. Мали всі шанси. Адже чотири матчі було зіграно, три з них завершилися перемогою. Проте з таким показником були ще французька і японська команди. І нам треба було, щоб Франція не забила понад 14 очок у вирішальному матчі з Італією, але вони забили більше і ще й вийшли на перше місце у групі. А від Японії ми відстали усього на три очки. І це був шок. Ніхто не думав, що один матч Франція – Італія так змінить хід усього чемпіонату для нас. І коли це сталося, то все просто обірвалося в душі. Але робимо висновки та працюємо далі», – каже Вікторія Кондусь.

Також до топ-10 найшвидших матчів потрапила і зустріч чоловічої збірної U23 проти Киргизстану. «Синьо-жовті» завершили гру за 6 хвилин 55 секунд та виграли з рахунком 21:9.

Факт 7. Один із найрезультативніших гравців світової першості

Євген Балабан посів п’яту сходинку серед найкращих баскетболістів турніру. Українець «заробив» 44 очки за 7 матчів. Проте зізнається, це не його індивідуальна перемога, а командна робота.

«Приємно бути у топ-гравцях, але «набрати» всі ці очки допомагають хлопці. Комбінації виконуються спеціально «під мене». Ти не можеш бути найрезультативнішим гравцем, якщо немає взаємодії з іншими учасниками команди, – каже Євген Балабан. – Відверто, ще так і не зрозуміли, що ми – срібні призери. Коли виграли півфінальну зустріч, то були такі щасливі, емоції просто зашкалювали. А потім фінал, і поразка, і хоча «срібло» є, але якось не дуже і раділи».

Також у топ-десятці ще один українець. В активі Антона Мусієнка 36 очок і 8 місце.

Факт 8. Титулований тренер

Тимур Арабаджи – головний тренер чоловічої збірної U23 з баскетболу 3х3. Саме під його керівництвом у вересні Євген Балабан, Антон Мусієнко, Микита Руслов та Іван Ткаченко вибороли бронзові нагороди «Ліги Нації». Тепер у доробку цієї команди ще «срібло» на молодіжній світовій першості. Цікаво, що сам Тимур Арабаджи – бронзовий призер чемпіонату світу 2012 року. Тобто у його активі дві українські чоловічі нагороди – як гравця і як тренера. І це єдиний випадок в українському баскетболі 3х3.

«Мені подобається 3х3. Я живу і працюю душею у цьому виді спорту. І ще попереду дуже багато цікавих і важливих стартів у U23. Наприклад, наступного року чемпіонат світу. Я розумію, що наступний рік олімпійський, і всі країни ще більше «включаться» у цей вид спорту. Як показує досвід інших країн, саме U23 – це потім «основа» і національних збірних. Наприклад, у Росії, Катарі. Нам залишається лише набирати обертів і йти вперед, а також робити все, щоб наші хлопці (молодіжна збірна – ред.) претендували на місця у національній збірній», – прокоментував Тимур Арабаджи Радіо Свобода.

Факт 9. Найрезультативніший виступ українських збірних із баскетболу 3х3 у 2019 році

У цьому році українські збірні з баскетболу 3х3 виступали на світовій першості, Європейських іграх, чемпіонаті Європи, але жодного разу не поверталася з нагородами. Перші медалі з’явилися у вересні, коли чоловіча збірна U23 привезла бронзові нагороди із Будапешта, з «Ліги Нації». Тоді цей результат експерти назвали найкращим за 2019 рік, проте вже за кілька тижнів Євген Балабан, Антон Мусієнко, Микита Руслов та Іван Ткаченко перевершили своє ж досягнення.

Замість P.S.

З літака і одразу до тренувань. І у чоловічої, і у жіночої збірних України U23 лише сьогоднішній день, щоб відпочити й акліматизуватися після Китаю. Уже завтра всі починають тренуватися у своїх клубах з баскетболу 5х5: Олена Бойко («ІнтерХім»), Вероніка Любінець та Викторія Кондусь («Київ-Баскет»), Наталія Цюбик («Динамо»), Євген Балабан («Одеса»), Антон Мусієнко («Київ-Баскет»), Микита Руслов та Іван Ткаченко («Черкаські Мавпи»​).

Уже 1 листопада FIBA має опублікувати рейтинг усіх збірних з баскетболу 3х3. Саме тоді стане відомо, хто потрапить до Олімпійських ігор у Токіо в 2020 році автоматично, а хто ще матиме шанс поборотися за путівку на головні старти чотириріччя на ліцензійних турнірах.

«Звичайно хочу представляти Україну на світових змаганнях. І Олімпіада – це дуже високий рівень. Серед дорослих, може, буде важче виступати, але я хочу рости до нього й прагну грати в національній збірній з баскетболу 3х3», – каже Вікторія Кондусь.

«На Олімпіаді будуть більш досвідчені гравці і це виклик для нас. Ми не були фаворитами світової першості. Але ми вкотре довели, що можемо боротися і здобувати нагороди», – прокоментував Євген Балабан.

Проте не варто чекати 2020 року, щоб підтримати українських баскетболістів 3х3. Вже 12 жовтня стартують у Катарі І Всесвітні Пляжні ігри, де змагатимуться представники і цього виду спорту.