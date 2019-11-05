«Київ-Баскет» зазнав першої поразки у Кубку Європи FIBA

У київському «Палаці спорту» завершився третій матч групового раунду Кубку Європи FIBA, де зустрілися «Київ-Баскет» та білоруський «Цмокі-Мінськ».

Матч лідерів групи F активно розпочали представники Білорусі. І вже зі старту встигли шокувати підопічних Айнарса Багатскіса, набравши 15 очок. І хоча кияни активізувалися, цього не вистачило, щоб наздогнати суперника. Перша чверть завершилася з рахунком 19:32.

У другій «десятихвилинці» перевага гостей з Білорусі збільшилася до 20 очок. На велику перерву команди пішли з рахунком 33:53.

Далі у кожній чверті гості лише додавали обертів, а «Київ-Баскет» так і не зміг зламати хід гри. Як результат, 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22). «Цмокі-Мінськ» захоплює лідерство у групі F, а «Київ-Баскет» зазнає першої поразки у груповому раунді Кубку Європи FIBA.

Раніше підопічні Айнарса Багатскіса виграли у «Дніпра» та болгарського «Левськи».

Уже завтра, 6 листопада, свій третій матч у групі зіграє ще один український клуб – «Дніпро». Суперником дніпрян стане команда «Левськи» з Болгарії. До цього матчу «Дніпро» двічі програвало у Кубку Європи FIBA