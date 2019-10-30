Баскетбол: «Дніпро» вдруге програє, а «Київ-Баскет» очолює групу в Кубку Європи FIBA

Володар Кубка та Суперкубка України «Дніпро» у другому турі Кубка Європи FIBA поступився на виїзді білоруському «Цмокі-Мінську».

Господарі з самого початку нав’язали свою гру, з якою дніпряни не змогли впоратися. Тож вже після першої чверті мінський клуб вів 28:17, а після другої «десятихвилинки» перевага «Цмокі-Мінськ» сягнула 18 очок.

Після великої перерви «Дніпро» нарешті повернулося у гру і за дві чверті змогло відігратися – 93:93. Тож переможця визначали в овертаймі – влучнішим та швидшим виявився «Цмокі-Мінськ». Матч завершився з рахунком 108:101 (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8) на користь білоруських «драконів».

Це вже друга поразка «Дніпра» у Кубку Європи FIBA. Раніше підопічні Дениса Журавльова поступилися «Київ-Баскету».

Свій наступний матч у єврокубках «Дніпро» зіграє 6 листопада на виїзді проти болгарського «Левськи»

А ось віцечемпіон України «Київ-Баскет» святкував перемогу над болгарським клубом «Левськи». На виїзді команда Айнарса Багатскіса після двох чвертей мала перевагу у 5 очок. «Левски» перехопила ініціативу у третій чверті та спробувала нав’язати свою гру, однак для перемоги цього не вистачило. Рахунок на табло – 76:83 (22:25, 22:24, 18:14, 14:20).

«Київ-Баскет» вдруге святкує перемогу у Кубку Європи FIBA і має в своєму активі 4 очки. Український клуб разом з білоруським «Цмокі-Мінськ» утримують лідерство у групі F.

Уже 5-го листопада у київському Палаці спорту фаворити групи «Київ-Баскет» та «Цмокі-Мінськ» визначать найсильнішого.