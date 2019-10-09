Баскетбол: «Дніпро» вийшов до групового раунду Кубка Європи

У Дніпрі завершився матч-відповідь кваліфікаційного раунду Кубка Європи ФІБА, де баскетбольний клуб «Дніпро» виборов перемогу над білоруським «Борисфеном».

Матч завершився з рахунком 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26) на користь українського клубу. Найрезультативнішим гравцем у складі «Дніпра» став Максим Закурдаєв, в активі якого 15 очок.

На виїзді володар Кубка та Суперкубка України «Дніпро» розгромив чинного віцечемпіона Білорусі. Гості з першої чверті вийшли вперед і з кожною «десятихвилинкою» лише збільшували перевагу. Як результат, 76:101 на табло – перемога українців.

Тепер «Дніпро» зіграє у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА, де його суперниками будуть ще один український представник «Київ-Баскет», «Цмокі-Мінськ» (Білорусь) та «Левськи» (Болгарія).

23 жовтня у київському «Палаці спорту» відбудеться українське дербі, в якому зустрінуться «Київ-Баскет» і «Дніпро». Матч розпочнеться о 19:00.