Українці – віцечемпіони світу U23 з баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 віком спортсменів до 23 років стала срібним призером світової першості. «Синьо-жовті» у фіналі поступилися збірній Росії з рахунком – 11:21.

На шляху до «срібла» Євген Балабан, Антон Мусієнко, Микита Руслов та Іван Ткаченко у груповому раунді вибороли перемогу у однолітків з Киргизстану (22:9), Катару (15:13), Бразилії (20:16), але поступилися команді Італії (18:21). Чвертьфінальна зустріч проти команди Аргентини завершилася з рахунком 18:14. У півфіналі українці виявилися сильнішими за однолітків з Нідерландів – 19:9.



Крім цього, Євген Балабан потрапив до топ-5 найрезультативніших гравців світової першості. На рахунку українця – 44 очки.

У вересні чоловіча збірна України U23 з баскетболу 3х3 стала бронзовим призером «Ліги нації».