World Urban Games: дві «бронзи» України, перемога та найкраща баскетболістка

В угорському Будапешті завершилися І World Urban Games, в програмі яких – баскетбол 3х3, велоспорт-BMX, фрісбі, брейкданс, паркур, скейтбордінг, а також два показові види – лазер-ран та веслування у закритому приміщенні.

В останній день змагань чоловіча збірна України U23 з баскетболу 3х3 виборола бронзові нагороди. Євген Балабан, Антон Мусієнко, Микита Руслов та Іван Ткаченко у чвертьфіналі вирвали перемогу у команди Нідерландів 22:9. У боротьбі за путівку до фіналу «синьо-жовті» в овертаймі поступилися французькій команді, яка і стала чемпіоном «Ліги Нації». А ось в «бронзовій сутичці» українці не залишили шансів одноліткам з Білорусі і посіли третє місце.

Жіночу команду України U23 з баскетболу 3х3 у чвертьфіналі зупинили нідерландки. Матч завершився з рахунком 22:18. Попри те, що «синьо-жовті» залишилися без нагород, гравчиня команди Вікторія Кондусь очолила турнірну таблицю найкращих баскетболісток «Ліги Нації». А ось серед чоловіків Антон Мусієнко став третім, а Євген Балабан – четвертим.

Ще одну перемогу Україні здобула Олена Буряк, яка виступала в показовому виді – веслування у закритому приміщенні. За три дні спортсмени виконали 6 челенджів і підсумковий результат виявив найкращого. Олена Буряк захопила лідерство з першого дня і не знижувала планку до останнього змагання.

Загалом на І WorldUrban Games українці вибороли дві бронзові нагороди – баскетбол 3х3 та паркур, а також перемогу у веслуванні в закритому приміщенні.