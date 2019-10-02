Баскетбол: «Дніпро» розгромно переміг у першому матчі Кубка Європи

У білоруському Могильові завершився перший матч Кубка Європи ФІБА, в якому зустрічалися місцевий «Борисфен» та український баскетбольний клуб «Дніпро». Гості з першої чверті вийшли вперед і з кожною «десятихвилинкою» лише збільшували перевагу. Матч завершився з рахунком 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23) на користь українців.

Гру-відповідь володар Кубка та Суперкубка України «Дніпро» проти чинного віцечемпіона Білорусі «Борисфера» проведе 9 жовтня.

Переможець цієї кваліфікаційної пари потрапить до групи F, де його суперниками будуть: ще один український представник «Київ-Баскет», «Цмокі-Мінськ» (Білорусь) та «Левськи» (Болгарія).

У минулому сезоні «Дніпро» пройшов у груповий етап, проте зайняв там останнє місце.