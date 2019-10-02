Баскетбол 3х3: три перемоги українців на чемпіонаті світу

У Китаї розпочався чемпіонат світу з баскетболу 3х3 серед спортсменів віком до 23 років. У перший день змагань чоловіча збірна зіграла два матчі. Спочатку Євген Балабан, Антон Мусієнко, Іван Ткаченко та Микита Руслов не залишили жодних шансів команді з Киргизстану, завершивши гру достроково – 22:9. А вже другу перемогу за день українці вибороли в однолітків з Катару – 15:13.

За результатами двох ігор чоловіча збірна U23 очолила групу С. Крім того, Антон Мусієнко та Євген Балабан потрапили до топ-5 найрезультативніших гравців турніру.

Наступні матчі «синьо-жовтих» відбудуться 4 жовтня – проти Бразилії (о 13:55 за київським часом) та Італії (о 14:45).

Також із перемоги свій виступ на світовій першості розпочала жіноча збірна. Олена Бойко, Вікторія Кондусь, Наталія Цюбик та Алла Бикова виявилися сильнішими за французьку команду. Матч завершився з рахунком 16:13.

Уже завтра українки зіграють о 6-й ранку за київським часом проти збірної Італії.

У вересні чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 виборола бронзові нагороди у фіналі «Лізі нації» серед спортсменів віком до 23 років.