Сенсаційний баскетбол, непереможна каноїстка та путівка до Континентального кубка: 14 cпортивних новин, які ви могли пропустити

Українська збірна з футболу очолила групу та вийшла до «Євро-2020», Олександр Гвоздик технічним нокаутом програв об’єднавчий бій росіянину Артуру Бетербієву, Еліна Світоліна поїхала виступати на Кубку Кремля та вже у першому матчі поступилася – минулий тиждень дивував сенсаційними новинами. Проте за цими подіями можна було втратити і не менш цікаві українські перемоги. Чи знали ви, що в українському баскетболі з’явилася «темна конячка», яка вже шосту гру поспіль не дає шансів жодному супернику? А що у Китаї тривають Всесвітні ігри серед військовослужбовців, де Україна впевнено виборює нагороди? Може, ви чули про неймовірну каноїстку, яка вже вчетверте стає чемпіонкою світу? Ні? Тоді цей спортдайджест саме для вас. Радіо Свобода зібрало 14 спортивних новин, які вкотре доводять, що українські атлети – найсильніші. ​

Український клуб в Континентальному кубку

Донецький хокейний клуб «Донбас» вирвав путівку до третього раунду Континентального кубку у важкому матчі проти латвійського «Мого». До цього моменту в рамках групового турніру український клуб обіграв сербську «Црвену Звезду» (7:0) та румунський клуб «Корона» (7:1). І «Донбас», і «Мого» мали у своєму активі 2 перемоги, тому саме результат цього матчу проти латвійського клубу вирішував – хто вийде до наступного етапу. В основний час рахунок на табло показав 2:2, виявити сильнішого в овертаймі командам не вдалося, тож завдяки булітам і розіграли бажану «путівку». Саме влучність нападника Олександра Васильєва принесла «Донбасу» перемогу.

Наступні матчі за участю українського клубу відбудуться 15-17 листопада у польському Кракові. Суперниками «Донбасу» стануть «Бейбарис» (Казахстан), «Неман» (Білорусь) та «Краковія» (Польща).

Тріумф українських паралімпійців

У австралійському Сіднеї завершився чемпіонат світу з кульової стрільби, де збірна України здобула 18 нагород (9 золотих, 7 срібних та 2 бронзових). «Синьо-жовті» посіли перше місце у командному заліку, обігнавши лідерів паралімпійської кульової стрільби – збірну Китаю, яка виборола лише 5 золотих нагород. Найбільшу кількість медалей серед українців здобули Ірина Ляху (4 золоті та 1 «бронза») та Олексій Денисюк (4 «золота», по 1 «сріблу» та «бронзі»). Крім того, українці встановили два світових рекорди – у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів стоячи та з пневматичного пістолета на 10 метрів).

Непереможна каноїстка

Людмила Бабак стала чотириразовою чемпіонкою світу з марафону. У китайському Шаосіні українка двічі підіймалася на п’єдестал пошани. Спочатку Бабак подолала першою короткий марафон – 3,6 км за 19.20,43, а дистанцію 14,5 км українська каноїстка підкорила за 1:19.30,84. Цікаво, що Бабак у 2017 році виграла дві дистанції на європейській першості та одну – на світовій, і з того часу ще жодного разу не поступалася в марафонах.

«Розраховувала на перемогу. Вода була легкою, але особисто мені було дуже важко «перебудуватися» на китайський час. Довга дистанція далася набагато легше. Там потрібно довше їхати, але не в такому надшвидкому режимі. В цілому, задоволена результатами, які я продемонструвала. Але це не дозволяє розслабитися, навпаки – треба ще більше працювати», – прокоментувала свій виступ Людмила Бабак кореспонденту Радіо Свобода.

Також на світовій першості у Китаї нагороду вищого ґатунку серед молоді виборов Денис Давидов. Українець першим подолав дистанцію 22,1 км. Його результат 1:55.16,0. Володар «срібла» – поляк Матеуш Боргель – відстав на 2.40 сек.

Дебютант без поразок

Новачок баскетбольної Суперліги «Прометей» став одноосібним лідером турніру. Клуб із Кам’янського минулого тижня сенсаційно обіграв чинного чемпіона України – команду «Хімік». Матч завершився з рахунком 83:72.



Не встигли вболівальники оговтатися від такого подарунку, як черговий тріумф баскетбольної «темної конячки» – цього разу вже БК «Одеса» програв «Прометею». Хоча виявити сильнішого вдалося лише в другому овертаймі. За 30 секунд до завершення зустрічі Ілля Сидоров закинув триочковий, а потім ще й два штрафних від Дениса Лукашова. Як результат, 91:88 – «Прометей» здобуває шосту перемогу у дебютному для себе сезоні.

Медальна континентальна першість

Велосипедистка Олена Старікова здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи, що відбулися в Апелдорні, Нідерланди. У спринті українка поступилася росіянці Анастасії Войновій, тож стала срібною призеркою. У гіті на 500 метрів Старікова виборола бронзову нагороду.

Ще одна українка – Ганна Соловей стала третьою у дисципліні «гонка за очками». Вона набрала 38 очок.

Золотий сет

Жіночий волейбольний клуб «Хімік» (Южне Одеської області) після поразки від «Младості» з Хорватії на виїзді, взяв реванш удома. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) на користь чемпіонок України. Тож путівку до наступного раунду розіграли у «золотому сеті», де українки не залишили шансів суперницям – 15:8. У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Хімік» зіграє проти команди «Оломоуц» із Чехії. Перша зустріч для українок відбудеться на виїзді вже у вівторок, 22 жовтня, а матч-відповідь зіграють через тиждень.

Перемоги військових

Українці вибороли перші нагороди на VII Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, які тривають у китайському Ухані. Дебютну нагороду у кошик «синьо-жовтих» поклала дзюдоїстка Марія Скора, яка виступає у ваговій категорії до 57 кг.

«Спочатку поступилася бразильській спортсменці Рафаелі Сільві, а після цього провела чотири зустрічі і виборола «бронзу» іппоном у сутичці проти польської дзюдоїстки Анни Боровської. Задоволена своїм виступом, тому що цей виступ на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців – перший у моїй кар’єрі. Проте, прагну золотого результату в наступних змаганнях», – прокоментувала Радіо Свобода Марія Скора.

«Золото» від стрільців

Леся Леськів, Наталія Кальниш та Анна Ільїна здобули перемогу на VII Всесвітніх іграх серед військовослужбовців. У стрільбі лежачи з дистанції 60 метрів жіноча збірна України показала результат у 1867 очків і це не лише рекорд змагань, але й перше «золото» української команди на цих Іграх. Також «срібло» на Іграх виборов ще один український стрілець Павло Коростильов.

Медалі від фехтувальників

Шпажист Ігор Рейзлін став чемпіоном VII Всесвітніх ігор серед військовослужбовців. У фіналі український спортсмен виявився сильнішим за Алана Фардзінова з Росії. Зустріч завершилася з рахунком 15:12.

Ще одна нагорода від фехтувальників – «бронза» від шаблістки Аліни Комащук.

Перша нагорода в плаванні

На VII Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців Сергій Фролов фінішував другим у дисципліні «800 метрів вільним стилем». Українець подолав дистанцію за 7:55.15 і це на півтори секунди повільніше, ніж переможець Лінь Чжан з Китаю. Третім став французький спортсмен Марк Ентоні Олівер.

«Для початку нового сезону непоганий результат. Можна було тактично трохи інакше виступити, але зроблю висновки вже на інших дистанціях – 400 та 1500 метрів вільним стилем. Час показав непоганий. Але дуже важко далася акліматизація. І плаваю лише місяць. До цього робив 4 тижня перерви після світової першості. Але завжди хочеться виступити ще краще, будемо працювати», – прокоментував свій виступ Сергій Фролов кореспонденту Радіо Свобода.

Харківське дербі

Матчем «Харківські соколи» (СуперЛіга) проти «Політеху» (Вища ліга) розпочалася 1/16 баскетбольного Кубка України. Саме представники Вищої ліги нав’язали свій сценарій і всю гру не давали суперникові вирватися вперед, проте на останніх хвилинах команда Тимура Арабаджи припустилася прикрих помилок, за що і була покарана суперником. Гра завершилася перемогою «Харківських соколів» – 66:72.

Матч-відповідь відбудеться 24 жовтня. А вже у вівторок, 22 жовтня, у боротьбу за Кубок України вступають «Черкаські Мавпи-2» – «Хімік-2» (Южне) та «Інваспорт ДОС ДЮСШ» (Дніпро) – «Ніко-Баскет» (Миколаїв). З повним розкладом Кубка України можна ознайомитися тут.

«Бронза» від фігуристів

У Мінську відбувся міжнародний турнір «Minsk-Arena Ice Star», у якому змагалися й українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін. Ритмічний танець «синьо-жовтих» судді оцінили у 75,35 бала – і це особистий рекорд харківського тандему. Проте у довільній програмі Назарова-Нікітін припустилися помилок, через які втратили три бали. У підсумку українці набрали 178,62 бала – і це найкращий їхній результат – вони піднялися на третю сходинку п’єдесталу пошани.

Для української пари це вже третя в сезоні нагорода на змаганнях ISU Challenger Series. Раніше Назарова – Нікітін здобули бронзові медалі на італійському етапі ISU Challenger, а також виграли Merraluna Cup.

Нарешті очки у «кошику»

Гандбольний клуб «Мотор» перервав низку поразок і здобув перше очко у груповому раунді Ліги Чемпіонів. На виїзді підопічні Миколи Степанця на останній хвилині вирвали нічию у португальського «Порту» – 35:35.

«Думаю, було видно, що команда виклалася і фізично, і психологічно. Не все вдалося, що планували. Але ми розуміємо, що по інший бік поля – команда, яка теж хоче виграти і яка завжди буде ламати наш план на гру, а замість цього диктувати свої умови. У цьому і є вся краса спорту», – прокоментував виступ команди капітан «Мотора» Захар Денисов.

«Наші» в іноземних клубах

Стартував груповий етап нового сезону жіночої баскетбольної Євроліги. Турецький «Фенербахче», у якому грає капітан збірної України Аліна Ягупова, переміг «Жирону» з Іспанії. Матч завершився з рахунком 86:82. В активі українки 22 очки, 2 підбирання та 8 передач, тож Ягупова стала найрезультативнішою в турецькому клубі. А крім того, вона потрапила до першої п’ятірки найкращих гравчинь, за думкою FIBA.

Клуб іншої учасниці жіночої збірної України – Олесі Малашенко – «Кастор Брейн» (Бельгія) поступився російському УММК (79:87). Проте і в цьому матчі українка також була найрезультативнішою. Малашенко набрала 15 очок, також на її рахунку три підбирання та одна передача.

У Єврокубках також не обійшлося без українського сліду у перемогах. Іспанський «Унікаха», у складі якого грає Володимир Герун, виборов перемогу у турецького «Галатасараю» – 88:83. А Олександр Липовий допоміг грецькому «Промітеасу» виграти у «Ратіофарма».

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