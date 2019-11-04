11 перемог українців за тиждень: історичні волейболістки, три поразки Росії та «золоте» веслування

Велоспорт, баскетбол, волейбол, боротьба – це не весь перелік, де українські спортсмени проявили себе впродовж минулого тижня. Хто втратив нагороду через суддівське рішення? У якому виді спорту з'явилася нова сторінка в історії? Який клуб перервав безпрограшний шлях «Прометея»? Відповіді вже готові! Радіо Свобода традиційно нагадує про головні спортивні перемоги за тиждень!

Три «золота» у велоспорті

Єлизавета Топчанюк стала триразовою чемпіонкою світу з велоспорту серед спортсменів із вадами слуху. На світовій першості, що тривала з 29 жовтня до 3 листопада у турецькому місті Газіантепі, українка була першою у спринті, роздільній гонці та у груповій гонці. Що цікаво, всі три рази «синьо-жовта» залишала позаду двох спортсменок з Росії. Крім того, українка виборола «срібло» у гонці-критеріумі.

«Сенсаційні» волейболістки

Жіночий волейбольний клуб «Хімік» (м. Южне, Одеська обл.) переписав історію. Вперше українці пробилися до групового турніру Ліги чемпіонів (не плутати з Кубком європейських чемпіонів, де у 90-х роках грала луганська «Іскра»). Цю путівку «Хімік» виборов у двох зустрічах проти чеського клубу «Оломоуц». Через те, що в першому матчі українки святкували перемогу, а у другому – виграли чехи, то команди розіграли «золотий сет», у якому кращим став «Хімік». У груповому турнірі українки змагатимуться з італійською «Новарою», польським ЛКС (Лодзь) та німецьким «Штутгартом».

«Гра проти «Оломоуц» була важкою – як фізично, так і емоційно. Зустріч складалася для нас не зовсім рівно – після двох впевнено виграних партій ми три програли, стали припускатися багатьох помилок, впала реалізація атак. Але ми дуже раді, що з приголомшливою підтримкою глядача змогли переломити хід гри. І у важкій боротьбі виграти «золотий сет». В групі ми будемо виступати проти тогорічного переможця Ліги чемпіонів – італійської «Новари», але й два інші клуби дуже високого рівня. Тому важко буде з кожним суперником. Всі команди укомплектовані сильними легіонерами. Будемо вірити, що ми станемо «темною конячкою» групи, яка зможе здивувати всіх», – прокоментувала Радіо Свобода капітан ВК «Хімік» Дарія Степановська.

Друга перемога від «Київ-Баскет»

«Київ-Баскет» продовжує впевнено здобувати перемоги у Кубку Європи FIBA. У другому матчі підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді переграли болгарський клуб «Левськи». Матч завершився з рахунком – 76:83 (22:25, 22:24, 18:14, 14:20).

Тож «Київ-Баскет» має у своєму активі 4 очки й разом з білоруським «Цмокі-Мінськ» утримують лідерство у групі F. Вже 5 листопада стане відомо, хто ж цих двох клубів сильніший. Матч баскетбольних титанів відбудеться у київському «Палаці спорту».

«Срібні» шахи

У грузинському Батумі завершився командний чемпіонат Європи з шахів, де українська команда виборола «срібло». Чоловіча збірна України, у складі якої Василь Іванчук, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін, Олександр Моісеєнко, Володимир Онищук та Олександр Суліпа, здобула 6 перемог, 2 нічиї та 1 раз програли. Як результат – 14 очок і друге місце. Першою стала Росія, третьою – англійці. Цікаво, що два роки тому українці на командному чемпіонаті Європи ставали бронзовими призерами, проте з того складу залишився лише Юрій Кузубов.

Перемога в джиу-джитсу

В румунському Бухаресті завершився черговий етап Кубку світу з джиу-джитсу. Перемогу у ваговій категорії до 63 кілограмів святкувала українка Богдана Голуб. Срібною призеркою стала представниця з Росії Альбіна Каліна, а «бронза» – в угорської спортсменки Вараді Ерзебет.

«Черкаські мавпи» нагадують про себе

Лідер цьогорічної баскетбольної Суперліги – новачок «Прометей» – став справжньою сенсацією. Адже до цього тижня клуб з Кам’янського жодного разу не програвав, навіть лідерам. Про те позитивну статистику «Прометея» зіпсували «Черкаські мавпи». Матч завершився з рахунком – 85:90 (17:23, 19:20, 21:24, 28:23) на користь черкаського клубу. Щоправда, попри поразку, «Прометей» поки що залишається на першому місці турнірної таблиці.

Серед інших матчів цього тижня: «Одеса» мінімально переграла «Миколаїв» (74:73), але поступилася БК «Дніпро» (84:70), «Запоріжжя» неочікувано виявилося сильнішим за «Черкаських мавп» (97:95), проте прогнозовано програло «Київ-Баскет» (110:73), «Хімік» впевнено «розібрався» з «Миколаєвом» (77:65).

Медальні паратхеквондисти

В італійському місті Бар завершився чемпіонат Європи з паратхеквондо. «Синьо-жовті» виграли шість медалей – «золото», два «срібла» та три бронзові медалі. Єдина нагорода вищого ґатунку – на рахунку запорізької спортсменки Вікторії Мазур у ваговій категорії до 49 кг (клас К43). Це вже п'ята перемога українки на континентальній першості за спортивну кар'єру.

Чемпіони та втрати у прибрежному веслуванні

У Гонконгу завершився чемпіонат світу з прибережного веслування. Від України виступало усього три спортсмени, які вибороли три медалі – два «золота» і «срібло». Діана Димченко стала першою у класі жіночих одиночок, відірвавшись від суперниці на 32 секунди. А також у тандемі з Юрієм Івановом підіймалися на найвищу сходинку п'єдесталу серед міксів. Хоча насправді нагород вищого ґатунку мало бути більше, каже Діана Димченко.

«У нас також виграли хлопці у двійці Юрій Іванов та Андрій Качанов, але після протесту іспанської команди наші стали другими. Під час гонки іспанці порушили правила, через що їх оштрафували на 1 хвилину. Але вони подали апеляцію і її підтримали. У нашого тренера вже не було часу на відповідну апеляцію, бо минуло дві години після гонки. Тому хлопці – срібні призери. Свої виступи оцінюю майже на «відмінно». Важкий переліт, різниця у 6 годин, і були ми в Токіо за три дні до старту – за такий час акліматизуватися нормально неможливо. Проте у першому фіналі, тобто серед жінок, йшла на виграш, щоб ще й залишилися сили на виступ у «двійці». Тому і відриви були не такі великі, а вже у «двійці» якісно виконували свою роботу і нікому не давали шанс на перемогу», – прокоментувала виступ команди Діана Димченко.

Фартовий Будапешт для боротьби

В угорському Будапешті завершився чемпіонат світу з боротьби серед спортсменів віком до 23 років. Віцечемпіонкою світу у жіночій боротьбі стала Аліна Акобія, бронзові нагороди здобули Ірина Коляденко, Ілона Прокопевнюк та Ангеліна Лисак. Ще дві «бронзи» – на рахунку представників вільної боротьби Ігоря Никифорука та Данила Стасюка. Українські спортсмени у греко-римській боротьбі також не залишилися без нагород. Артур Політаєв та Максим Євтушенко стали третіми. А ось єдине «золото» з Будапешту привіз Семен Новіков, який виступає у ваговій категорії до 83 кг. Цікаво, що це вже другий чемпіонський титул у харків’янина, минулого року він також повернувся зі світової першості із нагородою вищого ґатунку.

«Шахтар» без Кубку, «Інгулець» крокує далі

Матчі 1/8 Кубка України завершилися не без сенсацій. Саме на цій стадії глядачі побачили таке бажане «ель-класико». Донецький «Шахтар» поступився київському «Динамо» і вперше за 10 років «гірники» не зіграють у фіналі Кубка України, а також вперше за 14 років донеччани не пробилися до чверті турніру. Ще одна несподіванка – клуб Першої ліги «Минай» на домашній арені вибив представника Української Прем’єр-ліги – «Львів» (2:0). І традиційне «знущання» від футбольного клубу «Інгулець». Команда з смт. Петрове Кіровоградської області, яка грає у Першій лізі, продовжує вибивати з турніру «клуби вищого дивізіону». Цього разу «темна конячка» не пропустила до наступного етапу «Дніпро-1».

Тож в чвертьфіналах Кубка України зіграють «Динамо» (Київ), «Маріуполь», «Десна» (Чернігів), «Минай» (Ужгородський район, Закарпатська область), «Інгулець» (Петрове, Кіровоградська область), «Ворскла» (Полтава), «Альянс» (Долина, Сумська область), «Олександрія». Матчі заплановані на 4 березня 2020 року.

Українці за кордоном

Мирослава Випасняк у складі польської команди «Lady Grembach» cтала срібною призеркою командного чемпіонату світу з пляжного футболу.



«Не буду приховувати, це для мене був новий етап в житті, а також здійснення однієї з дитячих мрій. Для моєї команди однією з найважливіших ігор була зустріч з Росією. Це команда фаворит у світі жіночого пляжного футболу. Перемога над Росією і дала нам путівку до фіналу. На жаль, там поступилися італійкам. Але не шкодуємо. Це лише мотивація тренуватися та працювати над собою ще більше. Ось, що насправді болить – в Україні немає жіночої збірної з пляжного футболу, але є багато хороших дівчат з великим бажанням у такій команді зіграти, і я в тому числі», – прокоментувала свій виступ Мирослава Випасняк.

Баскетбольний клуб «Фенербахче», де грає капітан жіночої національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова, виграв у польської «Гдині» у рамках чергового туру жіночої Євроліги. Матч завершився з рахунком 68:48. А ось Ягупова стала найрезультативнішою у цій грі. Українка набрала 24 очки.

Захисник збірної України з баскетбол Святослав Михайлюк дебютував у цьому сезоні регулярного чемпіонату НБА. У матчі проти «Торонто Репторс» команда українця «Детройт» поступилася з рахунком 113:125, а Михайлюк набрав 9 очок. У грі проти «Бруклін Нетс» захисник збірної України за 15 хвилин «награв» три очки. Матч завершився перемогою «Детройта» 113:109.

Ще дві перемоги іноземних баскетбольних клубів, де грають українці у групових раундах Єврокубка: Олександр Липовий у складі «Промітеас» переміг Андорру (91:81), а Володимир Геруна разом з «Унікаха» тріумфував над «Тренто» (93:74).

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