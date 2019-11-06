Захисник російського «Зеніта» Ракицький оголосив про завершення виступів за збірну України

Колишній захисник донецького «Шахтаря» та збірної України з футболу 30-річний Ярослав Ракицький, який нині виступає в складі російського клубу «Зеніт» із Санкт-Петербурга, оголосив про завершення виступів за національну команду.

«Вітаю, збірна України, з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів, хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю «до побачення». Я йду зі збірної України. Я чекав на виклик до команди протягом всього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не до навичок футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?» – написав Ракицький у фейсбуці.

28 січня 2019 року Ярослав підписав контракт із російським «Зенітом», через що були обурені українські вболівальники. Фанати «гірників» не схвалили вчинок футболіста, але подякували йому за виступи в донецькій команді. Уболівальники збірної України постійно критикували через те, що він принципово не співав гімн України перед матчами команди.

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов назвав Ракицького легендою клубу. Він захищав «помаранчево-чорні» кольори 13 років і грав у складі збірної України. Ярослав двічі викликався у збірну на великі міжнародні турніри: Євро-2012 і 2016 років.