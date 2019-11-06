Ліга чемпіонів: «Шахтар» відіграв два м’ячі в компенсований час у матчі із загребським «Динамо»

Донецький «Шахтар» зіграв унічию 3:3 в Хорватії із загребським «Динамо» в матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

На початку першого тайму рахунок відкрив гравець української команди Алан Патрік. Уже на 25-й хвилині «Динамо» відігралося, забив Бруно Петкович.

У середині другого тайму по черзі червону картку отримали динамівець Нікола Моро й «гірник» Марлос.

Після цього за «Динамо» забили Лука Іванушец та Аріян Адемі.

Уже в компенсований арбітром час один гол відіграв Жуніор Мораєс. Згодом, на 95-й хвилині матчу, арбітр призначив пенальті у ворота загребського «Динамо». Штрафний удар заробив голкіпер «Шахтаря» Андрій П’ятов, який прийшов до чужих воріт на кутовий.

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Після чотирьох турів «Шахтар» і «Динамо» мають по п’ять очок. Лідирує в групі англійський «Манчестер Сіті» з 10 очками. Італійська «Аталанта» має лише один заліковий пункт.