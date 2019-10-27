«Динамо» і «Шахтар» не змогли обіграти своїх суперників у чемпіонаті України

Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» не змогли обіграти своїх суперників у 12 турі чемпіонату України.

«Динамо» зіграло в Києві внічию із львівськими «Карпатами» – 1:1. На початку другого тайму рахунок відкрив динамівець Беньямін Вербич. «Карпатам» вдалося відігратися завдяки автоголу Артема Шабанова, який зрізав м’яч у власні ворота.

У паралельному матчі донецький «Шахтар» у Харкові зіграв у нульову нічию з «Олександрією» з Кіровоградської області.

Після 12 турів «Динамо» має 24 очки й посідає другу сходинку в турнірній таблиці. «Шахтар» лідирує із 34 заліковими пунктами.