Ліга чемпіонів: букмекери назвали фаворита матчу «Шахтар» – «Динамо Загреб»

Донецький «Шахтар» є фаворитом у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Динамо Загреб» з Хорватії.

Найбільш очікувані результати гри – 1:0, 2:0 на користь «Шахтаря» або нічия 1:1.

Поєдинок відбудеться ввечері 22 жовтня на стадіоні «Металіст» у Харкові.

Де і коли дивитися матч «Шахтар» – «Динамо Загреб»

Після перших двох турів групового етапу Ліги чемпіонів «Динамо Загреб» й «Шахтар» мають по три очки – обидві команди обіграли італійську «Аталанту».

Команди зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у 2008 році. В обох матчах переміг донецький «Шахтар» (2:0, 1:3). Загалом у «Динамо» 10 зустрічей з українськими клубами: вісім поразок та дві нічиї.