Ліга чемпіонів: «Манчестер Сіті» очолив групу з «Шахтарем»

Англійський «Манчестер Сіті» очолив групу С Ліги чемпіонів УЄФА, в якій також змагається донецький «Шахтар». Команда з Манчестера на своєму полі обіграла хорватське «Динамо» із Загреба – 2:0.

За дві години перед цим вольову перемогу в Італії над «Аталантою» здобули донеччани – 2:1.

Після двох турів «Манчестер Сіті» має шість очок, по три – у «Шахтаря» й «Динамо», «Аталанта» обидва поєдинки програла.

Свій наступний матч команда Луїша Каштру проведе 22 жовтня в Харкові, куди завітає загребське «Динамо».