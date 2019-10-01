«Шахтар» здолав «Аталанту» у матчі Ліги чемпіонів

У матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА у групі С 1 жовтня футболісти італійської «Аталанти» і донецького «Шахтаря» розійшлися за рахунку 2:1 на користь гірників.

Рахунок у матчі на 28-й хвилині відкрив гравець італійської команди Дуван Сапата, а на 41-й хвилині зрівняв рахунок Жуніор Мораес із «Шахтаря». Але на сотанній хвилині доданого часу в матчі «Шахтар» вирвав перемогу – 2:1 голом Манора Соломона.

Матч відбувся на стадіоні «Сан-Сіро» («Джузеппе Меацца») в Мілані.

Ще дві команди із групи С зіграють свій матч о 22-й годині – «Динамо» (Загреб) і Манчестер Сіті (Англія).