Ліга чемпіонів: букмекери назвали фаворита матчу «Аталанта» – «Шахтар»

Букмекери вважають італійську «Аталанту» фаворитом матчу групового етапу Ліги чемпіонів з донецьким «Шахтарем».

Найбільш імовірні рахунки – 0:0 або 2:1, 1:0 та 2:0 на користь «Аталанти».

Матч відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро» («Джузеппе Меацца») в Мілані, оскільки домашній стадіон «Аталанти» в Бергамо наразі реконструюють. Гра розпочнеться о 19:55 1 жовтня. Зустріч транслюватиме телеканал «Футбол 1».

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів «Аталанта» поступилася «Динамо» із хорватського Загреба (4:0), а «Шахтар» – англійському «Манчестер Сіті» (0:3).