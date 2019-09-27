«Шахтар» розгромив «Ворсклу» і відірвався від «Десни» і «Динамо» на 13 очок

Лідер футбольного чемпіонату України донецький «Шахтар» зміцнив свої позиції, розгромивши у матчі відкриття дев’ятого туру прем’єр-ліги полтавську «Ворсклу» – 4:0.

У ворота гостей забили на 32-й хвилині Валерій Бондар, на 50-й хвилині з пенальті Євген Коноплянка (для обох це були перші голи за першу команду «Шахтаря»), на 72-й – Алан Патрік, на 77-й – Жуніор Мораєс.

Після цієї перемоги донеччани набрали 27 очок, на 13 балів відстають найближчі переслідувачі, чернігівська «Десна» та київське «Динамо», які свої поєдинки дев’ятого туру проведуть на вихідних.

1 жовтня «Шахтар» зіграє в Італії проти «Аталанти» в другому турі групового турніру Ліги чемпіонів. Обидві команди розгромно поступилися в першому турі – гірники вдома програли «Манчестер Сіті» (0:3), а італійці на виїзді були слабшими за хорватське «Динамо» (Загреб) – 0:4.

