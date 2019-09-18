«Шахтар» розгромно поступився «Манчестер Сіті» на старті Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар» із домашньої поразки стартував у груповому турнірі Ліги чемпіонів. У Харкові підопічні Луїша Каштру програли фавориту групи С, англійському «Манчестер Сіті» – 0:3.

У першому таймі гості відзначилися двічі – на 24-й хвилині забив Ріяд Марез, на 30-й – Ілкай Гюндоган. По перерві ворота Андрія П’ятова на 76-й хвилині вразив Габріель Жезус.

У складі гірників щонайменше три нагоди для взяття воріт змарнував нападник Жуніор Мораєс.

В іншому матчі квартету загребське «Динамо» несподівано легко розібралося з італійською «Аталантою» – 4:0.

Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів «Шахтар» проведе 1 жовтня в Італії проти «Аталанти».