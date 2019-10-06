«Динамо» і «Шахтар» зберегли позиції в чемпіонаті України

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» у 10-му турі чемпіонату України з футболу перемогли своїх суперників і зберегли третю і першу позиції в турнірній таблиці відповідно.

Першим здобув чергові три очки донецький клуб. Гірники у Дніпрі переграли місцевий «Дніпро-1» із результатом 2:0. По голу на початку та наприкінці гри забили Жуніор Мораєс і Тайсон.

Набагато важче склався для динамівців формально виїзний поєдинок із ковалівським «Колосом», який відбувся на «Оболонь-Арені» в Києві. Після безголевого першого тайму на 49-й хвилині підопічні Олексія Михайличенка залишилися в меншості (другу жовту картку отримав Володимир Шепелєв), але вже за кілька хвилин арбітр Андрій Коваленко вирівняв склади, коли вигадав пенальті у ворота «Колоса»: судді здалося, що Максим Максименко зіграв рукою, хоча м’яч влучив йому в обличчя. На 56-й хвилині пенальті реалізував Віктор Циганков, далі дубль оформив Артем Бєсєдін, а в компенсований час ще один гол із пенальті забив Беньямін Вербич – 4:0.

Днем раніше перемогу над донецьким «Олімпіком» (1:0) оформила чернігівська «Десна», яка тепер разом із динамівцями має по 20 очок і обіймає другий рядок турнірної таблиці. «Шахтар» набрав 30 очок, вигравши вже 10 матчів.

Ще два матчі в суботу завершилися внічию: «Ворскла» – «Маріуполь» (1:1) та ФК «Львів» – «Зоря» (0:0). Останній матч туру («Олександрія» – «Карпати») розпочнеться о 19:30, у разі перемоги олександрійська команда збереже четверте місце, але наблизиться до «Динамо» та «Десни» на відстань одного очка.