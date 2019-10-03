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03 Жовтень 2019, Київ 15:15
Новини | Спорт

«Динамо» та «Шахтар» зіграють в 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» зустрінуться 30 жовтня

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Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» зіграють в 1/8 фіналу Кубку України з футболу. Жеребкування цієї стадії змагань відбулося в Будинку футболу в Києві.

Повний перелік пар, які зустрінуться в 1/8 фіналу Кубку України з футболу, виглядає так:

  • «Колос» (Ковалівка, Київська область) — «Ворскла» (Полтава);
  • «Минай-Закарпаття» (Ужгород) — «Львів» (Львів);
  • «Миколаїв» (Миколаїв) — «Десна» (Чернігів);
  • «Альянс» (Липова Долина, Сумська область) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Кременчуцька область);
  • «Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк);
  • «Інгулець» (Петрове, Кіровоградська область) — «Дніпро-1» (Дніпро);
  • «Маріуполь» (Маріуполь) — «Олімпік» (Донецьк);
  • «Олександрія» (Олександрія) — «Зоря» (Луганськ).

Базова дата для проведення матчів – 30 жовтня 2019 року.

«Шахтар» – володар Кубку України чотирьох останніх сезонів.

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