«Динамо» та «Шахтар» зіграють в 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» зіграють в 1/8 фіналу Кубку України з футболу. Жеребкування цієї стадії змагань відбулося в Будинку футболу в Києві.

Повний перелік пар, які зустрінуться в 1/8 фіналу Кубку України з футболу, виглядає так:

«Колос» (Ковалівка, Київська область) — «Ворскла» (Полтава);

«Минай-Закарпаття» (Ужгород) — «Львів» (Львів);

«Миколаїв» (Миколаїв) — «Десна» (Чернігів);

«Альянс» (Липова Долина, Сумська область) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Кременчуцька область);

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк);

«Інгулець» (Петрове, Кіровоградська область) — «Дніпро-1» (Дніпро);

«Маріуполь» (Маріуполь) — «Олімпік» (Донецьк);

«Олександрія» (Олександрія) — «Зоря» (Луганськ).

Базова дата для проведення матчів – 30 жовтня 2019 року.

«Шахтар» – володар Кубку України чотирьох останніх сезонів.